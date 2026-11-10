양평호 서울시의원, 한강버스 선착장 보강 근거 점검… 위험도별 우선순위·장래 증축계획 반영 촉구

잠실 도교 파손 원인·선착장별 보강 필요성 점검… 고위험 지점 우선 검토 주문

마곡·옥수 장래 확충과 보강공사 연계 요구… 재공사·예산 중복 우려 제기

선박 건조·검사·훈련 일정 점검, 잠실 선착장 안내표지 식별력 개선 요구



지난 9일 열린 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 미래한강본부장에게 질의하는 양평호 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 환경수자원위원회 양평호 의원(더불어민주당·강동4)은 지난 9일 열린 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 한강버스 선착장 지주식 파일 보강공사의 필요성과 우선순위를 집중 점검하고, 선착장별 위험도와 장래 증축계획을 반영한 사업 추진을 주문했다.양 의원은 2023년 수리검토에서 50년·100년 빈도 홍수 조건을 고려했다는 자료를 들어, 기존 설계·시공의 안전성을 설명해 온 서울시가 전체 선착장에 파일 보강을 추진하는 구체적인 근거를 물었다. 당초 검토와 이번 보강공사의 관계, 선착장별로 확인된 위험요인을 설명할 것을 요구했다.양 의원은 도교(육상과 선착장을 잇는 통로)가 파손된 잠실과, 중랑천 합수부 인근이라는 입지적 특성을 지닌 옥수 등을 언급하며 위험도가 높은 지역을 우선 검토해야 한다고 강조했다. 아울러 마곡과 옥수 공사를 잠실보다 선행하는 이유와 더불어, 선착장별 구조 및 입지, 홍수 시 유속·방류 영향, 과거 파손 이력을 토대로 한 우선순위 선정 근거를 밝혀달라고 요구했다.이에 대해 박진영 미래한강본부장은 지난해 정부 합동점검 당시 기존 체인앵커 방식보다 강화된 대안을 요구받아 정부와 협의 끝에 지주식 보강을 추진하게 되었다고 설명했다. 선박 접·이안 시 흔들림에 취약한 1층 선착장을 우선으로 보강하며, 향후 수위 변화에 따른 위험 가능성까지 종합적으로 고려해 순차적으로 보강하겠다는 입장을 밝혔다.이와 함께 양 의원은 오는 2030년까지 거점 선착장을 증축·확대하는 중장기 계획과 현재 진행 중인 보강공사 간의 연계 검토를 주문했다. 마곡과 옥수의 장래 추가 하중 및 구조 변경 수요를 반영해 파일 규격과 공사 범위를 설정했는지 따져 물었으며, 추후 증축 과정에서 재보강이나 추가 공사가 시행될 경우 예산이 중복으로 투입될 우려가 있다고 지적했다.미래한강본부장은 향후 시설 확충이 기존 1층 선착장을 그대로 운영하면서 인접한 공간에 추가 시설을 설치하는 방식으로 구상되어 있다고 설명했다. 따라서 현재의 보강 투자와 장래의 추가 시설 계획이 서로 충돌하지 않을 것이라고 답변했다.또한 양 의원은 잠실 선착장 도교의 이탈 및 파손 원인에 대해서도 집중적으로 질의했다. 현장 방문 결과와 제출된 보고자료를 바탕으로 체인 및 고정장치의 관리 소홀이나 관리인력 부족 등이 파손을 유발했을 가능성을 제기했으며, 관리적 요인과 기존 방식의 보완 가능성을 면밀히 검토한 뒤 보강 방식과 범위를 결정해야 한다고 주장했다.이에 미래한강본부장은 수위 변화에 따라 선착장이 상하로 움직이는 과정에서 도교가 가이드 장치 등에 걸리면서 문제가 발생했다고 해명했다. 기존 체인앵커 방식은 좌우 흔들림이 크고 원위치로 복귀하기 어렵다는 한계가 있으므로, 안전성을 높이고 수위 변동 이후 운항 정상화 지연을 최소화하기 위해 지주식 보강이 반드시 필요하다고 덧붙였다.양 의원은 선착장별 위험도와 보강 필요성을 입증할 자료를 제시할 것을 요구하고, 유속·파랑·바람의 영향이 큰 1~2곳에서 시범 보강을 거쳐 안전성을 확인한 뒤 확대하는 방안을 제안했다. 박 본부장은 대중교통으로 상시 운영하는 선착장에는 강화된 안전기준이 필요하다며 전체 선착장 보강 필요성을 재차 설명했다.한강버스 사업 준비기간과 위험관리 체계도 점검했다. 양 의원은 선박 건조, 장비 조정, 법정검사, 시험운항, 접·이안 훈련에 각각 어느 정도의 기간을 배정했는지 묻고, 공정표와 위험평가를 승인한 주체에 대한 설명을 요청했다.마지막으로 시민의 선착장 접근 편의도 지적했다. 양평호 의원은 잠실 선착장을 직접 방문했을 때 탑승 장소를 찾기 어려웠다고 밝히고, 종이로 부착된 현장 안내 사진을 제시했다. 고령자·장애인과 스마트폰·지도 앱 이용이 익숙하지 않은 시민도 쉽게 찾아갈 수 있도록 안내를 개선할 것을 요구했다.박 본부장은 나들목부터 안내표지를 설치했다고 설명하고, 선착장 출입구 주변 안내의 식별력을 높이도록 운영사에 보완을 전달하겠다고 답했다. 양 의원은 이용실적 홍보와 함께 시민들이 불편 없이 이용할 수 있는 여건을 갖추는 것이 중요하다고 강조했다.류정임 리포터