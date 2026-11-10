홍은정 서울시의원, 서울관광재단 예비비 반복 사용과 관광지도 사각지대 지적

축제 기간 연장에 반복 투입된 예비비… 의회 예산심의 취지 존중 요구

스프링페스티벌 관련 사후 의결 문제 짚고 예비비 집행 절차 준수 당부

관광지도에서 빠진 도봉산·창포원 등 반영 요구… 재단은 내년 봄 전면 개편 계획



서울관광재단 행정사무감사에서 예비비 집행 절차와 관광지도 개선에 관해 질의하는 홍은정 의원(왼쪽)과 답변하는 김병민 대표이사(오른쪽). 서울시의회 제공

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서울시의회 문화체육관광위원회 홍은정 의원(더불어민주당·도봉4)은 지난 9일 서울관광재단 행정사무감사에서 축제 기간 연장 등에 반복적으로 사용된 예비비와 이사회 의결 절차를 점검하고, 의회의 예산심의 취지를 존중하는 사업 운영을 요구했다. 아울러 서울관광 대표지도에 도봉산·창포원 등 주요 관광자원이 제대로 담기지 않은 문제를 지적하며 개선을 주문했다.홍 의원은 예비비가 예측하지 못한 지출에 대비하기 위한 재원임을 확인한 뒤, 빛초롱축제에는 2년 연속, 해외홍보에는 3년 연속 예비비가 사용된 점을 짚었다. 해마다 추진하는 사업에 예비비가 반복적으로 투입되는 것이 본래 취지에 부합하는지 따져 물었다.이에 김병민 서울관광재단 대표이사는 빛초롱축제의 경우 방문객 증가와 시민 호응에 따른 기간 연장 과정에서 예비비가 투입됐다고 설명했다. 당초 계획을 더 면밀하게 세웠어야 했던 측면이 있다며, 내년도 사업에는 행사 기간을 충분히 반영해 예비비 집행이 발생하지 않도록 설계했다고 답했다.홍 의원은 “의회의 예산심의권은 숫자만 바라보는 권리가 아니다”라며 “사업의 내용까지 함께 평가하면서 심의하는 것”이라고 강조했다. 이어 시민 호응이나 시장 지시를 이유로 축제 기간을 늘리고 부족한 비용을 예비비로 충당하는 방식은 의회의 예산심의권을 침해할 수 있다고 지적했다.홍 의원은 예비비 집행 과정에서 발생한 절차적 문제도 강하게 짚어냈다. 서울스프링페스티벌이 지난 4월 10일에 개막했음에도, 관련 예비비 사용 승인은 한참 뒤인 4월 30일에야 이사회에서 의결됐다는 점을 지적했다. 재단 스스로도 이사회 결과보고를 통해 예비비는 사전에 의결한 뒤 집행하는 것이 원칙이라며 사후 의결을 지양하겠다고 밝혔던 만큼, 철저한 규정 준수를 촉구했다.이어 서울관광 대표지도를 직접 화면에 띄우며 외곽 지역의 관광 자원이 턱없이 부족하게 반영된 현실을 꼬집었다. 특히 도봉역과 도봉산역을 비롯해 창포원, 도봉산, 평화문화진지 등 도봉구 북부의 핵심 관광 자원들이 지도에서 누락되거나 소외된 점을 조목조목 짚었다.이 밖에도 강서구 일부 지역이 지도 화면에서 아예 잘려 나가거나, 송파구 거여·마천 일대가 관악구 샤로수길 안내 상자에 가려져 보이지 않는 등의 편집 오류와 한계를 언급했다. 서울관광재단이 특정 도심 지역에만 치우치지 않고 25개 자치구 전체의 다채로운 관광 명소를 고루 조명해야 한다고 강조했다.아울러 내년으로 다가온 창동 서울아레나 개관에 발맞춰 주변 관광 자원을 유기적으로 연계할 종합적인 준비가 시급하다고 주문했다. 서울아레나를 찾는 국내외 관광객들이 자연스럽게 도봉산, 창포원, 평화문화진지 등으로 발걸음을 옮길 수 있도록 안내 체계와 주변 인프라를 탄탄히 구축해야 한다는 취지다.김 대표이사는 기존 지도의 가독성과 외곽 지역 관광 안내가 미흡했다는 지적에 공감하고, 12월 인쇄분에는 일부 보완 사항을 반영하겠다고 답했다. 이어 내년 봄 추진할 전면 개편에서는 25개 자치구 전체를 담고 관광 안내의 사각지대가 생기지 않도록 하겠다고 밝혔다.홍은정 의원은 “공적인 영역은 민간보다 더디게 가더라도 시민의 예산이 절차대로, 합리적으로 쓰인다는 신뢰가 가장 중요하다”며 “축제의 호응이 높을수록 처음부터 면밀하게 계획하고, 예비비는 취지와 절차에 맞게 써야 한다”고 말했다. 이어 “서울아레나 개관은 서울이 관광도시로 발돋움하는 기폭제가 될 것”이라며 “서울관광재단이 도심에 머물지 않고 25개 자치구 전체를 살피도록 지도 개편 과정까지 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.류정임 리포터