최종부 서울시의원 “오세훈표 청년정책, 단순 지원 넘어 청년 자립·성장으로”

청년수당 참여자 경제활동 진입률 52.8%→66.7%, 성장 중심 정책 성과 조명

서울청년센터 관리·감독 책임 명확화 및 원스톱 지원체계 강화 주문

서울영커리언스, 대학 재학 중 직무경험부터 실질적인 취업 연계 강조



10일 서울시의회 도시계획균형위원회 미래청년기획관 소관 행정사무감사에서 미래청년기획관에게 질의하는 최종부 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 최종부 의원(국민의힘·비례대표)은 10일 서울시의회 도시계획균형위원회 미래청년기획관 소관 행정사무감사에서 오세훈 서울시장의 청년 성장 중심 정책을 조명하고, 청년 지원 사업의 실효성 강화와 체계적인 성과 관리를 주문했다.최 의원은 “오세훈 시장의 청년정책은 청년을 단순한 복지의 수혜자가 아니라 서울의 미래를 이끌어갈 주체로 바라보고 있다는 점에서 의미가 있다”며 “당장의 경제적 지원을 넘어 취업과 창업, 경제적 자립까지 연결하는 것이 중요하다”고 강조했다.서울시 발표 자료에 따르면 청년수당 참여자의 취업과 창업 등 경제활동 진입 비율은 2020년 52.8%에서 2024년 66.7%로 13.9%p 상승했으며, 참여자의 86.2%가 삶의 질이 개선됐다고 응답했다.최종부 의원은 경제활동 진입률 개선을 모두 청년수당의 직접적인 효과로 단정할 수는 없으나, 취업 컨설팅과 멘토링 등 성장 지원 프로그램이 강화되고 있다는 점은 의미가 있다고 평가하며 실질적인 취업과 자립 성과를 지속적으로 검증할 것을 당부했다.이어 서울청년센터 운영과 관련해서는 문제가 발생했을 때 서울시와 자치구, 개별 운영기관의 권한과 책임을 명확히 구분해야 한다고 지적하며, 각 주체의 관리와 감독 책임을 분명히 하는 동시에 청년들이 취업, 주거, 복지 등 필요한 서비스를 한곳에서 안내받고 연계할 수 있도록 원스톱 지원 기능을 강화해야 한다고 밝혔다.올해 새롭게 도입된 ‘서울영커리언스’ 사업에 대해서는 “기업은 실무 경험을 갖춘 인재를 선호하지만 대학생들은 취업 전에 경험을 쌓기 어려운 것이 현실”이라며 “대학 재학 중 직무 경험을 제공해 졸업 이후 취업 준비 부담을 줄인다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.특히 올해 여름학기 인턴십 모집에서 150명 선발에 1505명이 지원한 점을 언급하며 “높은 참여 수요가 실제 직무역량 향상과 정규직 취업으로 이어지는지 객관적으로 평가하고, 공공기관 일 경험과 창업 지원 사업까지 연계를 확대해야 한다”고 주문했다.끝으로 최종부 의원은 “청년수당과 서울청년센터, 서울영커리언스는 청년의 사회 진입과 자립을 지원하는 하나의 정책적 방향으로 연결된다”며 “행정사무감사는 성과가 있는 정책을 평가하고 부족한 부분을 보완하는 자리이기도 하다”고 밝혔다.이어 “청년에게 필요한 것은 당장의 지원뿐 아니라 스스로 미래를 개척할 기회”라며 “오세훈 시장의 청년 성장 중심 정책이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.류정임 리포터