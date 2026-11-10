김현우 서울시의원, 학교 급식실 환기시설 개선 효과 검증체계 마련 촉구

환기시설 개선 전후 유해물질 농도 비교자료 없어… 교육청, 내년 정책연구 추진

“시설 설치에 그치지 않고 실제 작업환경 개선 여부 확인해야”



질의하는 김현우 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회 김현우 의원(더불어민주당, 성동2)은 지난 9일 서울시교육청 평생진로교육국 행정사무감사에서 학교 급식실 환기시설 개선사업이 실제 조리종사자의 작업환경 개선으로 이어지고 있는지 점검하고, 유해물질 노출 저감 효과를 확인할 수 있는 체계를 마련할 것을 건의했다.김 의원은 교육청 자료에 따르면 최근 3년간 급식종사자 폐암 1차 검진에서 폐암 의심 또는 매우의심 소견을 받은 인원이 총 60명이라며, 건강검진을 통한 질환의 조기 발견뿐 아니라 조리 과정에서 발생하는 유해물질에 대한 노출 자체를 줄이는 예방정책이 중요하다고 강조했다. 이에 평생진로교육국장도 급식실 공기질 문제를 심각하게 보고 있다고 답했다.김 의원은 2025년 하반기 환기시설 개선 공사를 마친 서울 지역 학교 32곳 중 24곳이 성능평가에서 부적정 판정을 받았음에도, 평생진로교육국이 그 결과를 공유받지 못한 점을 짚었다. 이어 조리종사자의 건강을 돌보는 부서와 환기시설을 관리하는 부서가 관련 정보를 긴밀하게 나누는 협조 체계가 시급하다고 강조했다.또한 환기시설 개선 공사 전후의 유해물질 농도 비교 측정 자료가 부재한 것으로 확인됐다. 이에 대해 평생진로교육국장은 조리실이 현재 법정 공기질 측정 대상에 포함되어 있지 않다고 설명하며, 내년에 관련 정책연구를 진행하여 구체적인 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔다.이에 김 의원은 환기시설의 설치 여부나 성능만으로 사업 효과를 판단하기보다 조리기구의 종류와 작업자의 위치 등 실제 작업조건을 고려해 유해물질 노출이 얼마나 감소했는지를 객관적으로 확인해야 한다고 강조했다. 실시간 공기질 모니터링과 추가적인 저감방안도 효과를 우선 검증한 뒤 필요한 학교부터 단계적으로 적용하는 방안을 제안했다.김현우 의원은 “환기시설 개선 학교에서 실제 유해물질 노출이 얼마나 감소했는지를 측정하고 검증할 수 있는 체계를 마련해 달라”며 “평생진로교육국과 교육행정국이 협력해 측정 결과가 시설 개선과 보완으로 이어지도록 하고, 조리종사자의 건강권을 실질적으로 보호할 수 있는 예방대책을 마련해 달라”고 건의했다.류정임 리포터