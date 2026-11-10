“동복댐 수몰, 상생해야”… 화순군, 반도체 소부장 산단 추진

팹 용수 공급 위해 댐 증축 예정

522만㎡ 수몰·266가구 이주해야

농공단지·배후 주거단지도 추진

동복댐

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전남광주 화순군이 호남권 반도체 클러스터 조성에 발맞춰 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업 유치를 위한 전면적 기반 구축에 착수했다. 광주·전남 반도체 산업단지의 핵심 용수 공급원인 동복댐 증축으로 발생하는 대규모 수몰과 주민 이주 희생에 대한 상생 발전책으로, 화순을 반도체 배후 산업 및 주거 거점으로 탈바꿈시키겠다는 구상이다.10일 화순군에 따르면 군은 최근 반도체 소부장 기업 유치를 동복댐 증축에 따른 핵심 상생발전 전략으로 정하고, 전담 조직인 ‘투자유치팀’을 전격 신설했다.군은 앞서 SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 용수 공급(남한강 여주보 취수) 조건으로 여주시가 20개 이상 협력기업 입주 지원 등 상생협약을 끌어낸 사례를 주목하고 있다.현재 군은 기후에너지환경부, 한국수자원공사, 전남광주통합특별시, 연합대책위, 담양군 등이 참여하는 ‘동복댐 증축 상생협의체’에서 반도체 소부장 기업 유치와 함께 수몰 이주민 기본소득금 지원, 정착촌 조성 등을 다각도로 논의 중이다.기업 유치를 위한 산업용지 확보 작업도 속도를 내고 있다. 동면 운농리 일원에 약 29만 469㎡(8만여평) 규모의 ‘동면 제3농공단지’ 조성을 추진 중이다. 통합시 산업단지계획위원회 통합 심의를 거쳐 2027년 상반기까지 실시 설계를 완료하고, 2031년 준공 및 분양을 완료한다는 계획이다.산업 종사자들의 정주 여건을 개선하기 위한 배후 주거단지 개발도 병행된다. 화순읍 삼천리 일원 약 69만㎡ 부지에 총 4514세대, 7600여명 규모의 ‘삼천지구 택지개발사업’을 추진하며, 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립에 들어갔다. 제3농공단지와 삼천지구는 반도체 클러스터 핵심 거점인 광주 군공항 부지에서 차량으로 30분 안팎에 위치해 최적의 지리적 접근성을 갖춘 것으로 평가받는다. 현재 계획대로 동복댐이 증축될 경우 화순 이서면과 백아면 일대 약 522만㎡가 수몰되고 8개 마을 266가구가 정든 터전을 떠나야 한다. 농경지 수몰에 따른 생계 기반 상실과 지역 문화·관광 자원 피해도 상당할 전망이다.임지락 군수는 “동복댐 증축으로 화순은 대규모 수몰과 주민 이주라는 적지 않은 희생을 감내해야 한다”며 “국가 첨단산업 발전을 위한 결단인 만큼 그에 상응하는 반도체 소부장 기업 유치가 반드시 이뤄져야 한다”고 강조했다.화순 서미애 기자