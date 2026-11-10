“내 차로 서킷 달린다” 전남광주 모터페스티벌

14~15일 영암, 하루 200대 선착순



영암 국제자동차경주장(KIC)

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일반 운전자가 자신의 차량으로 서킷(경주장)을 달리는 ‘2026 전남광주 모터페스티벌’이 영암 국제자동차경주장(KIC)에서 열린다.오는 14~15일 열리는 행사는 일반 시민에게 서킷 주행 기회를 제공하고 다양한 체험·교육 프로그램을 통해 국제자동차경주장을 누구나 즐기는 모터 레저 공간으로 활성화하기 위해 마련됐다. 참가자는 별도의 서킷 라이선스 없이 평소 운전하는 일반 승용차로도 서킷 주행을 체험할 수 있으며 가족·친구도 추가 요금 없이 동승할 수 있다.서킷 주행 참가권은 기본형 2만원, 참여형 10만원이며 기본형은 드라이빙 스쿨(이론), 피트존(차량 정비 공간) 포토, 서킷 주행으로 구성된다. 참여형은 레이싱 결승선 통과 체험과 타깃 타임 챌린지 등이 추가된다. 참가권은 차량 1대당 하루 기준으로 판매하며 하루 200대까지 선착순 모집한다. 모든 운전자는 안전 교육을 마쳐야 한다.이 밖에 대학생 자작차 주행, 자동차 랠리 주행 등 교육 프로그램과 출발선에 도열한 레이싱 차량을 체험하고 사진을 찍는 그리드워크 등 다양한 전시·체험 행사가 펼쳐진다.영암 류지홍 기자