출생부터 육아·주거까지… ‘오세훈표 저출생대책’ 드라이브

2030년까지 키즈카페 430곳으로

신혼 미리내집 1.75만 가구 추가

吳 “아이 낳고 싶은 생각 들도록”



오세훈(왼쪽 세번째) 서울시장이 10일 시청 서울갤러리에서 열린 저출생 대응 정책 성과공유회에서 박수를 치고 있다.

도준석 전문기자

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서울시가 2030년까지 서울형 키즈카페를 430곳으로 늘리고, 신혼부부 장기전세주택 ‘미리내집’ 1만 7500호를 추가 공급한다.출생부터 육아·돌봄·주거까지 아우르는 저출생 정책으로 ‘아이 키우기 좋은 도시, 아이와 함께 행복한 서울’을 만들겠다는 구상이다.오세훈 서울시장은 10일 시청 서울갤러리에서 ‘저출생 대응 정책 성과공유회’를 열고 이러한 민선 9기 저출생 대책 ‘서울 아이동행 프로젝트’를 발표했다. 이는 ‘탄생든든’(21개), ‘육아든든’(58개), ‘가족든든’(32개) 등 3대 분야에서 111개 사업으로 구성된다.현재 240곳에 있는 서울형 키즈카페를 2030년 430곳으로 확대한다. 내년 상반기 강북구를 시작으로 인공지능(AI)과 미래 직업을 체험할 수 있는 ‘서울 아이 상상랜드’를 8곳 이상 조성한다. 맞벌이·한부모 가구의 걱정을 덜어주는 ‘서울아이 든든한끼’는 겨울방학부터 243곳으로 확대하고, 점심뿐만 아니라 저녁까지 지원한다.신혼부부 주거와 돌봄 부담을 덜기 위해 2024년부터 7108가구를 공급한 ‘미리내집’은 2030년까지 1만 7500가구를 추가 공급한다. 서울형 손주돌봄 수당의 지원 대상도 넓힌다.난임 시술비 지원과 임산부 교통비, 산후조리 경비 지원 등을 이어간다. 민간 산후조리원이 공공 기준을 갖추도록 지원하는 ‘서울형 안심 산후조리원’은 5곳에서 2030년 11곳으로 확대한다.시는 2022년엔 양육 부담 완화에 집중한 ‘엄마아빠 행복 프로젝트’를, 2024년엔 주거와 일·생활 균형까지 포괄한 ‘탄생응원 서울 프로젝트’를 추진한 바 있다.2022년 이후 난임 시술비 지원으로 3만 2000명이 태어나는 등 약 800만명이 저출생 대책 혜택을 받았다. 덕분에 2023년 0.55명으로 떨어졌던 서울 합계출산율은 올해 상반기 0.75명으로 회복했다.난임 시술비 지원으로 출산한 부부 등과 이야기를 나눈 오 시장은 “노력의 성과가 이제 나타나고 있다”면서 “젊은 부부들이 아이를 꼭 낳고 싶다는 생각을 할 수 있는 서울시를 만들어 가겠다”고 약속했다.김주연 기자