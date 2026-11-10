‘청년특별시’ 대전, 공공인턴·청년주택 강화한다

“청년 비율 전국 2위, 숙의형 사업으로”

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대전시가 공공 청년인턴을 채용하고 청년주택 공급을 확대한다.허태정 대전시장은 10일 지역에서 성장한 청년이 취업·정착할 수 있도록 돕는 ‘직(職)·주(住)·락(樂), 청년특별시 대전’ 구상을 밝혔다.핵심 역할을 담당할 ‘제1대 대전 청년의회’는 지난달 출범했다. 대학생·취업준비생·직장인 등 95명으로 구성된 청년의회는 지역 특성을 반영한 정책 발굴·수립·실행·평가를 주도하게 된다. 내년 시범 사업을 거쳐 2028년 주민참여예산을 활용해 ‘청년 숙의형 사업’을 운영할 계획이다.‘일 경험’을 중시하는 채용 형태를 고려해 시가 공공분야 경력을 제공하는 ‘청년 인턴제’는 내년부터 시작한다. 대전에 거주하거나 지역 대학(원)에 재학 중인 18~39세 미취업 청년 100명에게 최대 6개월의 실무경험 기회를 제공하는 방식이다. 시와 의회가 50명, 산하기관이 50명을 선발할 예정이다.단순 사무보조가 아닌 홍보·디자인, 인공지능(AI)·데이터, 프로그램 기획·운영 등 직무를 제공해 취업 역량을 높일 수 있도록 지원하기로 했다.청년·신혼부부의 주거 부담 완화를 위해 청년주택 공급도 확대한다. 2034년까지 5489억원을 투입해 청년주택 5000가구를 공급할 계획이다. 주거하기 좋은 역세권 주변과 청년이 모이는 지역 등으로 입지를 정하고 1인·신혼 가구가 입주할 수 있도록 구성을 다양화하는 등 ‘양보다 질’에 중점을 두기로 했다.허 시장은 “대전은 청년 인구 비율이 28.6%로 서울에 이어 두 번째”라며 “일방적으로 제공하는 청년 지원 확대를 넘어 청년이 정책을 발굴하고 시가 지원하는 방식으로 전환하겠다”고 말했다.대전 박승기 기자