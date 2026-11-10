인천발 KTX 개통, 또 해 넘긴다

시설물 검증·시운전 기간 확보

철도공단 “내년 6월 30일까지”

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인천시가 올해 말 개통을 장담한 인천발 KTX(노선도)가 결국 해를 넘기게 됐다. 잔여 공사와 시험운행 등 준비 절차가 길어지면서 실제 개통 시기를 가늠하기 어렵게 됐다.10일 시에 따르면 국가철도공단은 인천발 KTX 사업 기간을 올해 12월 31일에서 내년 6월 30일까지 6개월 연장하는 내용의 실시계획 변경을 국토교통부에 요청했다. 대체 시설물 이관과 하부 도로 등 잔여 공사를 마무리하려면 시간이 더 필요하다는 판단이다.공단이 지난 9월 이 노선에 대한 종합시험운행에 들어가면서 올해 말 개통에 대한 기대감을 높였다. 그러나 절차 지연으로 개통 일정 연기도 불가피해졌다.종합시험운행은 철도시설과 차량의 안전성을 확인하는 시설물 검증시험과 실제 영업 상황에서 운행체계·종사자의 업무 숙달 등을 점검하는 영업시운전으로 구성된다. 시설물 검증 절차가 완료돼야 다음 단계로 넘어갈 수 있는 셈이다.공단이 올해 말까지 시설물 검증을 마쳐도 남은 절차를 이행하려면 약 4개월여 더 필요하다. 낮에는 수인분당선 열차가 운행하고 선로 보수 일정도 있어 영업시운전을 주로 야간에, 주 4일가량만 해야 해서다. 전국에 흩어진 교육 대상 기관사들의 근무·파견 일정도 조율해야 해 실제 개통 시기는 여전히 불투명하다.공단 관계자는 “현재 하부 도로 길 내기 등 잔여 공사를 하고 있다”며 “시설물 검증은 연말쯤 끝날 것으로 본다”고 말했다.이 때문에 개통을 손꼽아 기다리던 시민들의 희망 고문이 더 길어지게 됐다. 인천발 KTX는 애초 2021년 개통을 목표로 추진됐으나 여러 차례 미뤄졌다.이 사업은 수인선과 경부고속선을 연결하는 3.19㎞ 구간을 신설하고 송도역·초지역·어천역 등 기존 3개 역을 증축하는 것으로, 총사업비는 5762억원이다.개통하면 송도역에서 부산까지 약 2시간 30분, 목포까지 약 2시간 10분이면 이동 가능하다. 서울역이나 광명역까지 가서 KTX를 타야 했던 시민들의 불편을 줄일 수 있다.강남주 기자