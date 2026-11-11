오중석 서울시의원 “중랑천을 하나로… 7개 구 문화유산 잇는 서울시 주도 연구용역을”

동북권 비전 단절: 2016년 대규모 계획 이후 서울시 예산 및 사업 미연계

구간별 분산 추진: 용역과 공공기여 방식 변경으로 인한 파편화

통합 랜드마크 제안: 문화유산 길과 외국인 코스를 아우르는 연구용역 요구



질의하는 오중석 의원. 서울시의회 제공

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오중석 서울시의원(더불어민주당, 동대문구, 주택공간위원회)은 지난 6일 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 행정사무감사에서 중랑천이 다수 자치구에 걸쳐 있는 만큼 서울시 차원의 총괄적인 접근을 촉구했다. 오 의원은 자치구별로 파편화된 계획을 넘어 7개 구의 문화유산과 테마를 유기적으로 연결하기 위해 미래공간기획관이 주도하는 중랑천 지속가능형 랜드마크 기본구상 연구용역 시행을 강력히 요구했다.서울시는 2016년 12월 ‘중랑천 중심, 동북권 미래비전’을 발표하며 2026년까지 2조 3,971억원을 들여 동부간선도로를 지하화하고, 지상부에 여의도공원의 약 10배인 221만㎡ 수변공원을 만들겠다고 했다. 2022년 5월에는 도시계획국이 ‘간선도로 입체화 연계 중랑천 일대 공간구상’ 용역을 시작했다. 그러나 동부간선 지하도로는 2024년 10월 착공해 2029년 완공을 목표로 하고 있고, 중랑천을 하나로 보는 구상은 미래공간기획관의 사업과 예산으로 이어지지 않았다. ‘100년 미래서울 기본구상’ 설명회 자료에도 ‘한강’은 7번 나오지만 ‘중랑천’은 한 번도 나오지 않는다. 오 의원은 “2016년 비전과 2022년 공간구상, 지금 서울시에서 누가 이어 가고 있습니까?”라고 물었다.중랑천 관련 사업들은 여전히 자치구별로 쪼개져 각각 따로 추진되고 있다. 미래공간기획관이 올해 3월 수립한 중랑천로 일대 공간개선 추진계획은 중랑구 중랑천로 2.8km 구간만을 대상으로 한 9500만 원 규모의 소규모 용역에 불과하다. 당초 동대문구 장안동 구간은 동부화물터미널 사전협상 공공기여를 통해 친수공간으로 조성될 예정이었으나 하천구역 내 콘크리트 구조물 설치가 원칙적으로 금지되면서 현금 납부 방식으로 전환되었고 결국 서울시가 141억원을 들여 직접 조성하게 되었다. 이처럼 자치구별로 파편화된 상황에서 서울시의 1억 원 이상 수변감성도시 설계 대상 사업에도 중랑천은 완전히 배제됐다.오 의원은 중랑천의 가능성으로 문화유산을 꼽았다. 중랑천이 지나는 도봉·노원·성북·중랑·동대문·광진·성동 7개 구에는 세계유산 조선왕릉 3곳(태릉과 강릉·의릉·정릉)과 보물 3건(살곶이 다리, 청계천 수표, 세종 영릉 신도비), 사적 9곳(세계유산 3곳 포함)이 있다. 오 의원은 구마다 문화유산 하나씩을 잇는 ‘중랑천 문화유산 길’을 만들고, 그 곁에 테마가 다른 머무는 곳(예: 도봉 음악·노원 체험·성북 왕릉·중랑 꽃·동대문 빛·광진 놀이·성동 다리)을 두어 1일 차 성동→광진→동대문→중랑, 2일 차 성북→노원→도봉으로 외국인이 이틀 이상 머무는 코스를 만들자고 제안했다. 오 의원은 “구마다 문화유산 하나씩을 잇는 ‘중랑천 문화유산 길’을 연구용역 과업에 넣겠습니까?”라고 물었다.지속가능성의 예로는 전주 한옥마을을 들었다. 1977년 한옥보존지구로 출발한 전주 한옥마을은 2016년 연 방문객 1000만명을 넘었고, 2023년에는 1536만명(전주시 빅데이터 집계)이 찾았다. 전주는 남천교 위에 누각 ‘청연루’를 얹어 다리 자체를 명소로 만들었다. 오 의원은 “한국다움은 유행을 타지 않는다”며 “하천구역에 새로 짓기 어렵다면 한강 교량 전망카페처럼 이미 있는 다리 위를 활용할 수 있다”고 말했다. 세종 2년인 1420년에 착공해 성종 14년인 1483년에 완공된 보물 살곶이 다리는 조선 전기 최대 규모의 돌다리로 꼽힌다. 이처럼 역사적 깊이를 지닌 살곶이 다리처럼 중랑천의 교량들을 한국 고유의 아름다움을 담아낸 하나의 통일된 디자인 원칙으로 묶어내는 방안을 이번 연구용역에서 면밀히 검토해야 한다는 주장이다.오 의원은 연구용역 과업에 ▲7개 구 테마와 ‘중랑천 문화유산 길’ ▲외국인 체류 코스 ▲한국다움을 담은 교량 디자인 원칙 ▲방문·체류 성과지표 ▲물순환 부서와 자치구가 참여하는 협의체를 담을 것을 요구하며 “중랑천을 하나로 묶어 구마다 머무는 곳을 하나씩 만들면, 외국인이 며칠씩 머무는 코스가 수천억원짜리 섬 하나보다 오래 남을 수 있다”고 말했다.※ 구별 테마·코스는 제안 예시이며, 문화유산은 하천 생활권 주요 지정유산(국가유산청 기준)임. 다리 위 쉼터 그림은 AI로 생성한 이미지임.류정임 리포터