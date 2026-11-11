김정애 서울시의원, 서울도시건축비엔날레 성과 산정기준 점검… 평가 신뢰성 강화 주문

관람객 81만명·생산유발효과 916억 8000만원 산정근거 질의… 결과보고서 수치 불일치 확인 요청

“성과평가 결과를 다음 행사에 반영하고, 조형물 이전예산도 면밀히 관리해야”



질의하는 김정애 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 김정애 의원(더불어민주당, 관악4(신원동, 서원동, 서림동, 대학동, 삼성동))은 지난 6일 열린 제340회 정례회 미래공간기획관 행정사무감사에서 서울도시건축비엔날레의 관람객 집계와 경제적 파급효과 산정 기준을 점검하고, 성과평가 결과를 다음 행사에 반영할 관리체계를 마련해 달라고 주문했다.서울시는 2025년 비엔날레 총관람객을 약 81만 2000명으로 집계했으며, 이 중 일반 시민이 자유롭게 이용하는 열린송현녹지광장 방문객이 전체의 85.3%에 달하는 약 69만 2000명으로 나타났다.김 의원은 실제 전시 관람객과 단순 통행객의 구분 방식 및 동일인의 반복 방문에 따른 중복 집계 여부를 따져 물었다. 아울러 단순 통행객이나 중복 방문객까지 일반 관람객과 동일한 기준으로 소비 성향을 적용했다면 경제적 파급효과 산출 결과가 왜곡될 수 있으므로 명확한 집계 기준을 마련할 것을 촉구했다.서울시는 관람객 1인당 평균 지출액 4만 8000원(식음료 1만 6000원, 숙박비 1만 1000원, 교통비 1만 원, 쇼핑 7000원, 기타 4000원)을 전체 인원에 곱해 소비지출액을 390억 9200만원으로 추산하고 생산유발효과 916억 8100만원을 도출했다. 그러나 결과보고서상 관람객 지출액(390억 9200만원)과 사업예산 지출액(87억 7200만원)의 합산액은 478억 6400만원인 반면, 기재된 총지출액은 447억 7600만원에 그쳐 30억 8800만원의 착오가 발생했다.김 의원은 단순한 기재 오류인지 실제 분석에 다른 금액이 적용된 것인지에 따라 생산유발효과 수치도 달라질 수 있다며, 수치 불일치의 원인과 산정의 적정성을 확인해 위원회에 보고해 달라고 요청했다.김 의원은 2021년부터 2025년까지 성과평가에서 전시 이해도와 안내·홍보, 도슨트 접근성 등에 관한 보완 요구가 반복된 점도 지적했다. 김 의원은 개선사업 시행과 실제 문제 해소는 구분해야 한다며, 성과평가 결과와 개선과제 이행 상황을 비엔날레 운영위원회에 정기적으로 보고할 것을 제안했다. 이어 국제교류가 실제 서울시 도시건축 정책으로 이어졌는지도 따져 물었다. 김 의원은 해외 전문가의 참여 자체뿐 아니라 행사 이후 서울에 무엇이 남았는지 확인하고, 비엔날레에서 도출된 성과의 정책 반영 여부를 점검해야 한다고 밝혔다.이어서 김 의원은 ‘휴머나이즈 월’ 이전 및 설치비로 편성된 40억원의 예산이 적절히 집행됐는지 질의했다. 예산 편성 당시부터 이전 대상지와 필요성에 대한 구체적인 계획이 미흡하다는 지적이 제기되었으며, 지난 9월 공공미술위원회에서 추가 의견 수렴이 요구됨에 따라 실제 이전 시점도 2027년으로 지연된 상태다. 이에 김 의원은 향후 관련 심의와 사업 일정을 면밀히 검토하여 예산 불용액이 발생하지 않도록 철저히 관리할 것을 당부했다.마지막으로 김정애 의원은 “서울도시건축비엔날레가 지속적으로 발전하려면 행사 성과를 객관적으로 평가해 다음 행사에 반영해야 한다”며 “반복되는 개선과제를 체계적으로 관리함과 동시에 행사의 성과가 서울시 도시건축 정책으로 이어지게 해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터