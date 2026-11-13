화성시 착한가격업소 증가율 32.7%, 경기도 시군 중 1위…연말까지 5% 캐시백

화성특례시(시장 정명근)의 착한가격업소 증가율과 증가율이 경기도 31개 시군 중 가장 높았다고 증가 업소 수도 가장 많았다.
착한가격업소는 주변 상권보다 저렴한 가격으로 상품과 서비스를 제공하면서 위생·청결 상태가 우수한 업소를 지방자치단체가 지정한다.
화성시에 따르면 착한가격업소는 2025년 9월 말 98개소에서 130개소로 32개소(32.7%) 증가했다. 이는 같은 기간 경기도 내 다른 30개 시·군의 평균 증가율인 8.3%보다 24.4%포인트 높고, 증가 업소 수는 도내 31개 시·군 중 가장 많다. 6월 말 현재 경기도 전체 착한가격업소는 1,722곳이다.
시는 올해 10월부터 연말까지 착한가격업소에서 지역화폐로 결제하면 결제금액의 5%를 추가로 돌려주는 캐시백 지원을 운영하고 있다. 다만 예산이 소진되면 사업은 조기에 종료될 수 있다.
이와 함께 지정 업소에는 맞춤형 물품과 인증 표찰을 제공하고, 시와 행정안전부 누리집을 통해 업소를 홍보하는 등 이용 활성화를 지원하고 있다.
시는 또 올해 경기신용보증재단에 35억원을 출연해 도내 31개 시·군 중 최대 규모인 350억원의 소상공인 특례보증을 지원하고 있다. 특례보증 이용 소상공인에게는 대출이자의 2%를 5년간 지원하며, 특례보증 이용이 어려운 저신용 소상공인에게는 미소금융 대출이자를 지원하고 있다.
안승순 기자