이정연 하남시의원 “미사 상권 부활의 열쇠는 ‘워터스크린’에 있다”

10일 임시회서, “워터스크린은 이제 상권 활성화의 필수 요소” 강조

K-컬처 공공주택지구와 5성급 호텔 연계한 체류형 문화관광도시 조성 주문



하남시의회 이정연 의원이 시정질문을 통해 미사호수공원 워터스크린 사업의 조속한 추진과 지역 상권 활성화 대책 마련을 촉구하고 있다. 하남시의회 제공

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하남시의회 이정연 의원(국민의힘, 미사1·2동)은 지난 10일 제354회 임시회 시정질문에서 “미사호수공원 워터스크린은 이제 미사의 상권을 살리는 필수 요건이 됐다“라며 조속한 사업 추진을 촉구했다.이 의원은 “워터스크린이야말로 미사의 매력을 한층 높여, 방문객과 관광객들이 미사는 물론 하남에 머무르게 하는 최고의 상품”이라며, 미사호수공원의 뛰어난 경관과 차별화된 콘텐츠가 어울린 수도권 최고의 관광명소로 발전시켜야 한다고 강조했다.아울러 이 의원은 지난 10월 29일 국토교통부가 발표한 ‘하남미사 K-컬처 공공주택지구’와의 연계에도 주목했다. 약 131만여㎡에 공원 조성 및 K-컬처 복합단지 구축으로 자연과 문화가 함께 어우러진 수도권 동부권의 자연·문화 복합 거점이 될 인근의 미사섬 일대에는 “1만 2000세대의 공동 주택은 물론 K-POP 전용 공연장, 영화 촬영 스튜디오 등의 문화·영상기업 단지 등의 직·주·락 도시의 인구 유입을 통한 상권 활성화의 기폭제가 필요하다”고 촉구했다.이 의원은 미사는 물론 하남시가 베드타운에 머물지 않도록 워터스크린-K-팝 공연장-5성급 호텔 등의 문화관광 인프라를 연계한 체류형 관광도시 조성의 중요성을 거듭 강조하며 “하남시가 추진하고 있는 ‘5성급 호텔’ 개발에 따른 공공기여가 시민들이 체감할 수 있는 혜택으로 환원되어야 한다”고 주문했다.미사 상권의 만성적인 공실과 잦은 폐업 문제를 해결하려면 단순한 시설 확충을 넘어 방문객의 체류 시간을 늘리고 지역 내 소비를 촉진하는 관광·상권 활성화 전략이 시급하다. 미사호수공원의 음악분수는 지난 2017년 한국토지주택공사(LH)가 미사지구 개발 당시 조성했으나 현재 설비 노후화와 잦은 고장으로 운영이 중단된 상태다.지난달 24일부터 이달 7일까지 미사호수공원 일대에서 열린 ‘글로벌 K-POP 댄스 챌린지’에는 국내외 30개국 30개 팀이 참여하고 1만 2000여 명이 방문했다. 또한 지난 4월 열린 ‘뮤직인더하남’과 미사 문화의 거리 버스킹 등은 문화공연과 관광 콘텐츠 결합의 가능성을 보여줬다. 이러한 문화관광 자원이 외부 방문객 유입과 지역경제 활성화로 직결되어야 하며, 실제 행사 당일 주변 상권 매출이 약 30% 증가했다는 시장 답변을 바탕으로 지속적인 콘텐츠 확충이 필요하다.그간 사업 추진과 예산 복원을 촉구하며 1인 시위와 5분 자유발언을 이어온 만큼, 오랜 기간 기다려온 시민들의 바람이 실질적인 성과로 이어지도록 신속하고 책임 있는 행정 조치가 뒷받침되어야 한다고 강조했다.이 의원은 “미사호수공원이 하남의 대표적인 관광 랜드마크로 자리매김하고, 워터스크린이 소상공인의 매출 증대와 지역경제가 살아나는 활력소가 될 수 있도록 구체적인 실행계획과 행정적·재정적 지원 대책을 마련해 달라”고 촉구했다.한편, 이정연 의원은 14일부터 미사호수공원과 문화의거리 등에서 워터스크린 설치를 바라는 시민들의 의견을 모으기 위해 미사지역 시민단체들과 함께 서명운동에 나설 계획이다.류정임 리포터