박채아 경북도의원 “안동의료원 완전자본잠식 우려… 경북도 근본대책 마련해야”

안동의료원 자본총계 1년 만에 60.3% 급감… 전년도 수준 손실 지속 시 완전자본잠식 우려

경국대 의과대학·대학병원 설립과 연계한 안동의료원 운영 방향 및 중장기 로드맵 마련 촉구



지난 12일 안동의료원을 대상으로 실시된 2026년도 행정사무감사에서 질의하는 박채아 의원. 경북도의회 제공

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경북도의회 박채아 의원(경산4, 국민의힘)은 지난 12일 안동의료원을 대상으로 실시된 2026년도 행정사무감사에서, 안동의료원이 직면한 완전자본잠식 위험성에 깊은 우려를 표명하며 경북도 차원의 근본적인 재정 안정화 방안과 실효성 있는 중장기 발전 전략을 조속히 수립할 것을 강력하게 요구했다.안동의료원의 2025년도 결산자료에 따르면, 지난해 당기순손실은 약 53억 8834만원으로 나타났다. 자본총계는 2024년 약 89억 3490만원에서 2025년 약 35억원으로 감소해 불과 1년 만에 60.3%가 줄어든 것으로 확인됐다.특히 2026년에도 전년도와 동일한 규모의 순손실이 발생하고 추가 출연 등 별도의 자본 변동이 없을 경우, 연말 자본총계는 약 마이너스 18억원까지 떨어질 것으로 추산된다. 이는 부채가 자산을 초과하는 완전자본잠식 상태에 이를 수 있다는 의미로, 선제적인 대응이 시급하다는 지적이다.박 의원은 “지역 공공의료를 책임지는 의료원이 완전자본잠식 위기에 놓였다는 것은 결코 가볍게 볼 문제가 아니다”라며 “당장 27년도 기본운영비와 직원급여 등의 지급에 차질이 생길 수 있는 상태로 재무위기를 방치해서는 안 된다”고 강조했다. 이어 “경북도는 2026년도 예상 손실과 연말 자본총계, 자금수지 등을 면밀히 점검하고, 누적 손실의 원인과 운영구조를 종합적으로 분석해 실효성 있는 재정안정화 대책을 마련해야 한다”고 촉구했다.특히 공공의료 수행에 따른 구조적 손실과 경영개선을 통해 해소할 수 있는 요인을 구분하고, 단기적인 재정위기 대응부터 중장기 경영정상화까지 단계별 실행계획을 수립할 것을 주문했다. 아울러 경영개선 목표와 이행 시한, 책임 주체를 명확히 해 경상북도가 추진 상황을 지속적으로 관리해야 한다고 강조했다.한편, 박 의원은 국립경국대학교 의과대학 신설 및 도청신도시 내 대학병원 건립 추진과 관련해 안동의료원의 역할과 운영 방향을 종합적으로 재검토해야 한다고 지적했다.박 의원은 향후 안동의료원의 운영 방향으로 ▲도청신도시 이전·신축 ▲현 부지 유지 및 경국대 대학병원 별도 건립 ▲경국대 대학병원과의 통합·전환 등 세 가지 대안을 제시하며, 각 방안의 법적 및 제도적 가능성과 의료 수요, 기능 중복, 재정 부담 등을 면밀히 비교하고 검토할 것을 요구했다.박 의원은 “대학병원 설립이라는 의료환경의 중대한 변화 속에서 안동의료원의 미래가 불투명한 상태로 남아 있어서는 안 된다”며 “경상북도가 관계기관 협의와 대안별 타당성 검토를 통해 명확한 정책 방향과 구체적인 추진 로드맵을 제시해야 한다”고 밝혔다.또한 이전이나 통합 등 운영 방향을 결정하는 과정에서 안동시민과 지역 정치계, 행정계, 의료원 구성원들의 협의체를 구성하여 의견을 충분히 수렴하자고 강조했다. 특히 고령자와 교통약자 등 기존 의료원 이용자의 접근성을 면밀히 검토하고, 어떠한 방안이 추진되더라도 지역 공공의료 기능이 약화되거나 진료 공백이 발생하지 않도록 철저한 대책을 마련하자고 주문했다.끝으로 박채아 의원은 “안동의료원의 당면한 재정위기를 해결하는 것과 미래 운영 방향을 정립하는 것은 어느 하나도 미룰 수 없는 과제”라며 “경상북도가 책임 있는 자세로 완전자본잠식 방지대책을 조속히 마련하고, 도민과 의료원 구성원 모두가 납득할 수 있는 중장기 발전방안과 실행 일정을 제시해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터