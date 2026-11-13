경북도의회, 도시가스 미공급지역 에너지공급 혁신 방안 모색

‘경북도 에너지복지 정책연구회’ 연구용역 중간보고회 개최

지역 간 에너지복지 격차 해소를 위한 경북형 에너지복지 정책 모색



지난 12일 ‘경북도 도시가스 미공급지역 에너지공급 혁신전략 연구’ 용역의 중간보고회를 개최한 ‘경북도 에너지복지 정책연구회’(대표 최덕규 의원). 경북도의회 제공

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‘경북도 에너지복지 정책연구회’(대표 최덕규 의원)는 지난 12일 경북도의회 다목적실에서 ‘경북도 도시가스 미공급지역 에너지공급 혁신전략 연구’ 용역의 중간보고회를 개최했다.이번 연구용역은 도농 복합 지역이라는 경북도의 특성상 시군별 도시가스 공급률에 큰 격차가 나타나고, 미공급지역 주민들이 비용 부담이 큰 LPG 등의 대체 에너지에 의존해 에너지복지 불균형이 심화되는 문제를 해결하고자 기획됐다.이날 연구용역의 책임을 맡은 (재)한국산업관계연구원(연구책임 이철승 박사)은 중간보고회에서 ▲경상북도 내 시군별 도시가스 공급 현황 및 마을 LPG 소형저장탱크 보급 실태 ▲에너지원별 요금체계 및 시군별 비용 분석 ▲국내외 에너지 공공성 강화 우수사례 ▲LPG 공급기반 사업물량 확대, 민간 공급체계 효율화 및 공공관리 강화, 경상북도 가스공사 설립 검토 등 3대 추진전략을 제시했다.특히, 도시가스 미공급지역인 영양군·청송군·울릉군을 중심으로 한 지역별 맞춤형 에너지 공급모델과 정책 추진 방향을 제안했다.연구회 대표인 최덕규 의원은 “농어촌 및 미공급지역 도민들이 겪는 에너지 비용 불평등 문제는 단순한 생활비 부담을 넘어 삶의 질과 직결된 민생 과제”라며, “에너지 이용은 모든 도민이 누려야 할 보편적 권리인 만큼, 공급 체계의 공공성을 강화하여 도민 누구나 차별 없이 안정적이고 경제적인 에너지를 이용할 수 있도록 실효성 있는 정책 대안이 조속히 마련되어야 한다”고 강조했다.한편, ‘경북도 에너지복지 정책연구회’는 최덕규 대표의원을 필두로 김상백, 김창기, 노성환, 백운성, 이명희 의원 등 총 6명의 의원으로 발족했다. 이들은 다가오는 12월까지 연구용역을 매듭짓고, 도의회 차원에서 실효성 있는 정책 대안을 도출해 관련 조례 제·개정 등의 의정활동에 적극 반영할 방침이다.이번 중간보고회는 도시가스 미공급지역에 존재하는 에너지 복지 사각지대를 해소하고, 도민들의 가계 생활비 부담을 완화하기 위한 다방면의 지원책을 모색하는 뜻깊은 자리가 되었다. 이를 통해 앞으로 도민 누구나 차별 없이 안정적인 에너지를 누릴 수 있도록 돕는 실질적인 정책 제안으로 이어질 전망이다.류정임 리포터