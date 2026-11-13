경북도의회, 몽골 도르노드·돈드고비 아이막 의회 의장과 고위급 양자교류

2026 NEAR(동북아지방정부연합) 국제포럼 계기 양자교류 환담… 상호협력 분야 논의



2026 NEAR 창립30주년 기념 국제포럼에서 발언중인 김희수 의장. 경북도의회 제공



2026 NEAR 창립30주년 기념 국제포럼에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공



2026 NEAR 창립 30주년 기념 국제포럼’에서 진행된 고위급 양자교류 환담. 경북도의회 제공



왼쪽부터 강호약 철멍 도르노드 아이막 의회 의장, 김희수 경북도의회 의장, 잠발수렝 뭉흐촐롱 돈드고비 아이막 의회 의장. 경북도의회 제공



2026 NEAR 창립30주년 기념 국제포럼에서 김희수 의장(왼쪽에서 네 번째)이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

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경북도의회(김희수 의장)는 2026 NEAR 국제포럼에서 몽골 도르노드 아이막 의회 의장 및 돈드고비 아이막 의회 의장과 각각 고위급 양자교류 환담을 갖고, 경북도의회와 몽골 지방의회 간 협력 확대 방안을 논의했다.이번 환담에서는 상호 관심을 갖고 있는 협력 분야에 대해 의견을 나누고, 특히 양 지역의 특성과 강점을 살린 상호 교류 및 협력 가능성을 모색하기로 뜻을 모았다.도르노드 아이막 의회 의장 강호약 철멍은 2024년부터 현재까지 의회 의장직을 수행하고 있다. 도르노드 아이막은 몽골 최동부에 위치한 러시아·중국 접경 지역으로, 석유·광업을 비롯해 농축산물 가공업, 관광·서비스업 등이 주요 산업이다. 주요 지역 현안으로는 극한 기후에 따른 대응, 국경 교통망 및 물류 인프라 확충, 산업구조 다변화 등이 있다.몽골 중남부에 위치한 돈드고비의 잠발수렝 뭉흐촐롱 의장 역시 2024년부터 의장을 맡아 활동하고 있다. 해당 지역은 광업과 서비스업, 관광업이 주를 이루고 있으며, 심화되는 사막화와 수자원 부족 문제를 해결하고 교통 인프라를 확충하는 것이 시급한 과제다.특히 돈드고비 아이막 측은 오는 2027년에 진행되는 ‘돈드고비 방문의 해’ 사업 내용을 상세히 전하며, 경북도민들의 각별한 관심과 적극적인 참여를 요청했다.이와 함께 경북도는 몽골의 에너지 관계 전문가들을 초청해 신재생에너지 정책 특강과 주요 시설 현장 견학을 진행하는 등, 양 지역 간 에너지 협력의 기반을 탄탄히 넓혀가고 있다.경북도의회 김희수 의장은 “이번 만남은 경북도의회와 몽골 지방의회가 서로의 발전 경험과 강점을 공유하고, 소중한 첫 만남을 계기로 보다 발전적이고 의미 있는 협력 관계로 나아가길 기대한다”라고 밝혔다.한편, 경북도의회는 이번 2026 NEAR 국제포럼을 계기로 동북아 지방정부 및 의회와의 교류·협력을 확대하고, 활발한 지방외교를 통해 경상북도의회의 위상을 높여 나갈 계획이다.류정임 리포터