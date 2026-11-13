최승태 하남시의원, 도시공사 적격 기준 근거 추궁… 박물관장 채용 재공모 촉구

시장, 적격 기준 사전결정 문서는 미확인… 면접위원 활동도 “파악 못 해”

박물관장 면접위원, 하남시 위원회 2곳 활동 중인 사실 새롭게 확인



최승태 하남시의원이 지난 10일 제354회 임시회 제2차 본회의에서 이현재 시장을 상대로 산하 공공기관의 인사 기준과 채용절차의 공정성에 대해 시정질문을 하고 있다. 하남시의회 제공

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하남시의회 최승태 의원(더불어민주당, 가선거구)이 도시공사 사장 임용절차에 적용한 ‘80점 적격 기준’에 대한 명시적 근거를 요구하고, 역사박물관장 채용의 이해관계 검증 문제를 제기하며 재공모를 촉구했다.최 의원은 지난 10일 열린 제354회 임시회 제2차 본회의 시정질문에서, 하남도시공사가 두 차례에 걸쳐 ‘적격자 없음’ 판정을 내린 끝에 세 번째 공모에서 전임 사장을 재선임한 배경을 집중적으로 추궁했다. 이에 대해 공사는 과거 임원추천위원회의 관행인 ‘일반 합격선 80점’과 정규직 채용 면접 기준을 준용하여 이번에도 평균 80점을 적격 기준으로 적용했다고 설명한 바 있다.이어 최 의원이 해당 80점 기준을 사전에 확정한 명시적 근거와 공식 의결 여부를 추궁하자, 이현재 시장은 이는 전적으로 임원추천위원회가 자율적으로 판단해 결정할 사항이라고 답변했다. 아울러 80점을 합격선으로 미리 확정했다는 공식 행정 기록이나 관련 문서에 대해서는 아직 직접 확인하지 못했다고 시인했다.최 의원은 위원회가 판단할 권한과 판단에 적용할 기준은 별개라고 지적했다. 임원추천위원회는 임원 추천이 필요할 때마다 새롭게 구성하는 것이 원칙으로 과거의 관행이 이번 공모의 기준 확정 절차를 대신할 수 없으며, 정규직 면접 합격선을 사장 선임에 적용하려면 명문화된 근거와 사전 의결이 뒷받침돼야 한다는 것이다.특히 사전 기준이 명확하지 않으면 같은 점수를 받은 지원자라도 추천 여부가 달라질 수 있다며, ‘적격자 없음’이라는 결론뿐 아니라 그 결론에 이른 기준과 의결자료를 제시해야 한다고 강조했다.역사박물관장 채용에서는 면접위원이 하남시 탄소중립녹색성장위원회와 청원심의위원회 등 두 위원회에서 활동한 사실이 새롭게 확인됐다. 시장은 해당 활동뿐 아니라 심사위원과 최종합격자 사이의 접촉 여부를 확인한 방식과 기록도 파악하지 못하고 있다고 답했다.이 시장은 심사위원 위촉 권한을 재단 대표에게 위임했으며, 사전에 이해충돌확인서를 징구받았다는 보고가 있었다고 설명했다. 이에 대해 최 의원은 단순한 확인서 제출만으로는 실질적인 이해관계 검증이라 볼 수 없다고 비판하며, 엄격한 블라인드 채용 환경이라 하더라도 심사위원이 응시자를 사전에 인지하고 있었거나 과거 업무상 접점이 있었는지 면밀히 살폈어야 한다고 강조했다.이어 최 의원은 단순한 위원회 구성 여부를 넘어 심사의 독립성과 공정성을 담보할 객관적 검증 절차가 실제 현장에서 작동했는지에 주목했다. 이러한 철저한 검증의 부재와 공정성 훼손 문제를 심각한 절차적 흠결로 지적하며, 하남시 역사박물관장 채용 절차를 백지화하고 재공모를 실시해야 한다는 확고한 입장을 표명했다.아울러 도시공사의 80점 기준 확정 시점·의결자료·공모별 적용 내역과 박물관장 채용의 이해관계 검증 기록을 점검해 의회에 제출할 것을 요구했다. 시장은 도시공사 선임 과정을 점검해 필요한 부분이 있으면 보고하고, 박물관장 채용 과정도 확인하겠다고 답했으나 재공모에는 확답하지 않았다.최승태 의원은 문제가 없다는 결론에 앞서 판단 근거와 검증 기록부터 확인해야 한다며, 재단에 위임했더라도 하남시의 관리·감독 책임은 남는다고 강조했다.류정임 리포터