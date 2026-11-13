이영남 서울시의원 “지하철 혼잡역사 42곳 파악하고도 개선안은 5곳뿐”

혼잡도가 높은 지하철 역사 42곳 중 단 5곳에서만 중점 개선 사업이 추진

출입구 신설이나 환승통로 확장 등 실효성 있는 핵심 구조 개선은 중장기 과제로 미뤄져

안전사고 위험 방지하기 위해 나머지 37개 역사에 대해서도 우선순위를 정해 단계적 개선 시급



질의하는 이영남 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이영남 의원(더불어민주당, 동대문구1)은 지난 10일에 열린 제340회 정례회 서울교통공사 행정사무감사에서 지하철 혼잡역사의 관리 실태를 엄중히 점검하며 혼잡도 해소를 위한 세부 계획의 철저한 이행을 강력히 주문했다.이 의원이 서울교통공사 측으로부터 제출받아 분석한 행정사무감사 자료에 따르면, 2026년 2분기 기준으로 승객 혼잡도가 130%를 초과하는 지하철역은 서울 지하철 1호선부터 8호선까지 총 42개 역에 이르는 것으로 확인됐다.그러나 공사가 2025년 12월 수립한 ‘지하철 혼잡역사 개선 세부 추진계획’을 보면, 실제 시설 개선 대상은 ▲홍대입구 ▲서울역 ▲잠실 ▲강남 ▲신도림 등 단 5개 역사(11개 사업, 총 711억원 규모)에만 집중되어 있다.이 의원은 이날 질의에서 공사가 혼잡도 130%를 초과하는 역사를 마흔두 곳이나 파악하고 있으면서도 정작 개선 계획에는 다섯 곳만 반영한 점을 꼬집었다. 이어 나머지 서른일곱 곳의 역사는 혼잡 개선이 시급하지 않다고 판단한 것인지, 아니면 예산과 공사 여건을 이유로 우선순위에서 배제된 것인지 명확한 기준과 대책을 마련해야 한다고 강하게 질타했다.또한 중점개선 대상으로 선정된 5개 역사의 세부 추진방안에 대해서도 실행력 확보를 주문했다. 대합실 게이트 신설·이설, 승강장 창고 철거 등 일부 단기 과제는 2026년까지 추진되는 반면, ▲홍대입구역 외부출입구 신설 ▲서울역 1·4호선 환승통로 확장 ▲강남역 승강장 계단 신설 등 막대한 예산이 투입되는 핵심 구조 개선 사업들은 구체적인 착공·완료 시점 없이 ‘중장기 과제’로 분류되어 있기 때문이다.이영남 의원은 “지하철 혼잡은 단순히 시민들이 출퇴근길에 겪는 불편의 문제가 아니라, 대규모 인파가 일시에 집중될 경우 대형 안전사고로 직결될 수 있는 중대한 사안”이라고 강조했다.이어 “5개 역사에 대한 시설 개선사업을 막연히 중장기 과제로 미뤄두지 말고 사업별 추진 일정과 예산 확보 계획을 꼼꼼하게 세워 차질 없이 이행해야 한다”며 “나머지 37개 혼잡역사에 대해서도 면밀한 원인 분석과 우선순위 설정을 통해 단계적인 개선 사업을 조속히 추진해 달라”고 당부했다.류정임 리포터