김영옥 서울시의원 “한강버스 대중교통 논쟁 끝내야”

도선도 법률상 대중교통수단, 한강버스 운영사 대표도 인정

2027년 운항 개선계획 이행 촉구… “교통·관광·지역경제 효과 함께 평가해야”



김영옥 서울시의원

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서울시의회 김영옥 의원(국민의힘, 광진3)은 지난 12일 환경수자원위원회 행정사무감사 보충질의에서 한강버스의 대중교통 여부를 둘러싼 논쟁을 끝내고 시민 편의와 운항 안정성을 높이는 데 집중해야 한다고 강조했다.김 의원은 최근 한강버스 탑승객의 90% 이상이 관광과 나들이 용도라는 점에서 대중교통의 실효성을 따져 묻는 비판에 법적 조항을 들어 반박했다.‘유선 및 도선 사업법’은 유선업과 도선업을 분리해 규율하고 있고, 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제2조 제2호는 도선을 명백한 대중교통수단으로 규정하고 있다.김 의원이 관광 목적으로 타는 사람이 많다고 해서 대중교통이 아니라고 단정할 수 있냐고 질의하자, 한강버스 운영사 대표는 대중교통이 맞다고 답했다. 아울러 부산시가 시도한 해상관광택시 시험운행 사례를 거론하며 수상교통은 관광과 이동 수단의 역할을 동시에 해낼 수 있다고 역설했다.한강버스 운영사 대표는 2027년 오전 운항 보완과 정시성 개선, 여의도~뚝섬 단거리 운항 및 마곡~잠실 직행·급행노선 등을 검토하고 있다고 밝혔다. 이에 김 의원은 “오늘 말씀하신 사항은 반드시 지켜야 할 약속”이라며 철저한 이행을 당부했다.또한 여의도 선착장 주변 음식점 카드매출 15.5%, 생활인구 20.9% 증가 분석을 언급하며 지역상권 활성화 가능성에도 주목했다.끝으로 김영옥 의원은 “이제는 대중교통이냐 관광수단이냐는 논쟁을 넘어 교통과 관광, 지역경제에 미치는 효과를 종합적으로 살펴볼 때”라며 “출퇴근 이용 편의와 운항 안전성을 높이고, 선착장 주변 상권에도 긍정적인 효과가 확산될 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.류정임 리포터