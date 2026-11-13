이숙자 서울시의원, 서울시 건설현장 안전평가부터 동영상 기록관리까지… 부실한 현장관리 집중 점검

건설공사장 안전지수 30점대·반복 미흡 현장 특별관리 강화 요구

동영상 기록관리 이행률 95%에도 중요 공종 촬영 미흡 지적



이숙자 서울시의원

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서울시의회 도시안전건설위원회 소속 이숙자 의원(국민의힘, 서초2)은 2026년 건설기술정책관 및 도시기반시설본부(시설국) 행정사무감사에서 건설공사장 안전지수제의 반복적인 저평가 문제와 공공공사 동영상 기록관리의 실효성을 집중 점검하며, 서울시의 철저한 안전관리를 요구했다.이 의원은 서울시 건설공사장 안전지수제의 평균 평가점수가 2025년 81.4점에서 올해 9월 기준 84.2점으로 상승했지만, 일부 현장에서는 심각한 수준의 저평가와 반복적인 안전관리 미흡이 확인됐다고 지적했다. 실제로 지난해 서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성공사는 34.2점, 사고위험 도시고속도로 구조개선공사는 46.5점을 기록했다. 사천빗물펌프장 유입관로 신설공사는 5개월 연속 70점 미만이었으며, 서울영화센터 건립공사도 9개월 중 7개월이 미흡 평가를 받았다.이 의원은 안전지수제를 매월 운영하는 목적이 점수 산정에 있는 것이 아니라 현장의 위험 요인을 발견하고 개선하는 데 있다고 강조하며, 반복적으로 낮은 평가를 받는 현장에 대한 특별 관리와 후속 점검 강화를 요구했다. 이에 대해 도시기반시설본부는 일부 현장에서 서울시 안전지수제에 대한 이해가 부족하여 초기 평가 점수가 낮게 나타난 사례가 있다고 해명하며, 미흡한 현장을 대상으로 특별 점검과 후속 조치를 시행 중이라고 설명했다이어서 이 의원은 지난 2025년 기준 서울시 공공공사 동영상 기록관리 이행률이 95%에 달했음에도 불구하고, 실제 현장에서는 중요 공종 촬영이 미흡하거나 검측 촬영 계획이 누락되는 사례가 확인되었다고 지적했다.특히 독산동 산업문화어울림센터와 마곡 16단지 건설공사 등의 점검 사례를 언급하며, 이 의원은 시공 과정이 누락되거나 확인하기 어렵다면 영상을 남겼더라도 부실시공 예방과 하자 원인 조사에 제대로 활용하기 어렵다는 입장을 밝혔다. 또한 강남역 일대 대심도 빗물배수터널 건설공사와 연계된 반포유수지 수직구 공사를 거론하며, 차수공사와 콘크리트 타설 등 주요 공정의 시공 영상을 감리 검측 및 지반 계측 자료와 연계하여 관리할 것을 촉구했다.이 의원은 “인근에 학교와 주거지역이 밀집한 만큼 굴착 과정에서 발생할 수 있는 지반침하와 흙막이 변위 등 위험징후를 철저히 관리해야 한다”고 당부했다. 건설기술정책관은 동영상 기록관리의 실질적인 운영 필요성에 공감하며, 영상 제출 시기와 촬영 품질 등을 제도 취지에 맞게 관리하겠다는 입장을 밝혔다.끝으로 이숙자 의원은 “공공공사 동영상 기록관리가 형식적인 촬영과 보관에 그쳐서는 안 된다”며 “건설기술정책관은 실제 품질검증과 활용을 중심으로 제도를 개선하고, 도시기반시설본부는 이를 부실시공 예방과 현장 안전관리에 적극 활용해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터