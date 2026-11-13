경기도의회 건설교통위원회, 2026년 행정사무감사 평택시 일원 현지확인 실시



▲경기도의회 건설교통위원회 위원들이 12일 평택시 일원에서 열린 현지확인에서 평택항 홍보관을 방문해 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲경기도의회 건설교통위원회 위원들이 12일 평택항만 안내선 시승 및 안전관리 현장 점검을 마친 뒤 부두에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲경기도의회 건설교통위원회 위원들이 12일 평택시 모곡동 중부권 버스공영차고지를 방문해 시설 현황을 점검하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 건설교통위원회(위원장 고찬석)는 제395회 정례회 2026년도 행정사무감사 일정의 일환으로 12일 평택항만공사와 중부권 버스공영차고지 등 평택시 일원 주요 현장을 찾아 현지 확인을 진행했다.이날 위원회는 먼저 국내외 투자자와 일반 관람객에게 평택항을 알리는 역할을 맡고 있는 평택항 홍보관을 찾았다. 이어 평택항만 안내선에 직접 탑승해 선박 안전점검을 비롯한 현장 안전관리 실태를 살피고, 평택항만공사의 주요 업무 전반을 면밀히 점검했다.이후 위원들은 2026년 3월 도내 38번째 공영차고지로 준공된 ‘중부권 버스공영차고지’(평택시 모곡동 545 일원, 30,303㎡, 대형 220면, 소형 118면)로 이동해 시설 현황을 둘러보고 향후 공영차고지 확충 방안을 심도 있게 논의했다.고찬석 위원장은 “행정사무감사 현지 확인을 통해 도내 유일의 물류항만인 평택항 활성화와 버스공영차고지 확대 방안을 함께 논의하는 계기가 되었다”며, “건설교통위원회 위원 모두는 언제나 현장에서 답을 찾는 자세를 통해 도민을 위한 의정활동을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.한편 이날 현지 확인에는 고찬석(민주,용인9) 위원장을 비롯해 김철환(민주,김포4)·윤순옥(국힘,양평1) 부위원장과 김순현(민주,파주4)·김지호(민주,의정부3)·김진후(국힘)·김해련(민주,고양7)·성복임(민주,군포1)·오진택(민주,화성9)·유재수(민주,안산4)·이대한(민주,남양주4)·조명자(민주,수원10)·채명기(민주,수원8)·최수연(민주,양주3)·한승훈(민주,평택6) 의원이 함께했다.양승현 리포터