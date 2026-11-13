백승기 경기도의원 “반복되는 조류인플루엔자 피해, 경기도만의 선제적 방역 대책 마련해야”



▲백승기 경기도의원이 12일 열린 경기도동물위생시험소 행정사무감사에서 선제적인 조류인플루엔자 방역대책 마련을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 백승기 의원(더불어민주당, 안성2)은 11월 12일 농정해양위원회에서 진행된 경기도동물위생시험소 대상 행정사무감사에서 해마다 되풀이되는 조류인플루엔자(AI) 피해를 줄일 수 있도록 백신 접종 등 경기도 차원의 선제적인 방역대책 수립을 촉구했다.이날 백승기 의원은 “조류인플루엔자가 해마다 반복되면서 농가의 피해가 되풀이되고 있지만, 여전히 발생 이후 살처분하는 방식에 의존하고 있다”라며 “올해 경기도에서만 약 41만마리가 살처분됐고, 여주에서는 한 농가에서만 25만 4천마리를 살처분하는 등 농장 경영 자체가 흔들릴 정도로 피해가 심각하다”라고 짚었다.또한 살처분 이후 농가가 겪는 장기적인 경영 공백 문제도 함께 언급했다. 백 의원은 “살처분이 끝났다고 피해가 끝나는 것도 아니다. 살처분 농가는 30일간 입식이 금지되고, 이후 방역 점검 등을 거쳐 재입식까지 통상 6개월가량 걸린다”라며 “대규모 살처분이 발생한 농가는 정상적인 경영을 회복하는 데 1년 이상이 걸릴 수도 있는 만큼, 발생 후 대응보다 사전에 피해를 막는 방역체계로 전환해야 한다”라고 역설했다.이를 위한 구체적인 해법으로 백 의원은 백신 접종 도입을 면밀히 검토해야 한다고 제언했다. 그는 “백신 접종에 따른 바이러스 감별과 확산 가능성 등 우려가 있다는 점은 알고 있다”라며 “그렇다고 매년 막대한 살처분 피해를 감수하는 현재의 방식을 계속 유지할 수는 없다”라고 말했다.아울러 “지난 10월 22일 고병원성 조류인플루엔자 방역대책 마련을 위한 토론회에서도 백신을 포함한 새로운 방역체계의 필요성이 논의됐다”라며 “경기도는 조류인플루엔자 피해가 큰 지역인 만큼 중앙정부의 정책 결정만 기다릴 것이 아니라, 경기도의 방역 여건과 농가 피해 상황을 고려한 선제적 대응 방안을 마련해야 한다”라고 요구했다.이에 남영희 경기도동물위생시험소장은 “백신 접종에 대한 현장의 요구가 높다는 점을 알고 있으며, 중앙정부에도 지속적으로 건의하고 있다”라며 “다만 백신 접종 이후 감염 개체와 백신 접종 개체를 구분하는 문제 등 방역상 우려가 있어 신중한 검토가 필요하다”라고 답변했다.백 의원은 “방역은 농가의 생존과 직결되는 문제인 만큼 기존의 차단방역과 살처분만으로는 한계가 있다”라며 “백신 접종의 효과와 위험성을 면밀히 검토하되, 경기도가 선제적으로 백신 접종을 추진할 수 있는 방안을 마련하고 중앙정부에도 적극적으로 건의해야 한다”라고 거듭 주문했다.마지막으로 백 의원은 “매년 같은 피해가 반복되는 상황에서 사후 수습에만 머무르는 행정은 이제 달라져야 한다”라며 “농가의 피해를 최소화하고 축산업의 지속가능성을 지킬 수 있도록 경기도만의 실효성 있는 조류인플루엔자 방역대책을 마련해야 한다”라고 밝혔다.양승현 리포터