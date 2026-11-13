서광범 경기도의회 농정해양위원장 “별빛 자연휴양림 조성 지연…사업 추진계획 구체화해야”



▲서광범 경기도의회 농정해양위원장이 12일 열린 기후환경에너지국 행정사무감사에서 식용 밤과 마로니에 열매 비교 자료를 들고 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘, 여주1)은 12일 열린 기후환경에너지국 대상 2026년도 행정사무감사에서 여주 별빛 자연휴양림 조성사업이 지연되는 문제와 사업비 확보 방안을 집중 점검하고, 도내 산림휴양시설 내 독성 식물·열매에 대한 안전관리를 강화할 것을 촉구했다.이날 서 위원장은 여주시 강천면 일원에서 진행 중인 별빛 자연휴양림 조성사업을 두고 사전 행정절차 이행과 예산 편성이 유기적으로 맞물리지 못해 사업 일정이 차질을 빚고 있는 실태를 짚었다.별빛 자연휴양림은 지난 2023년 산림청의 자연휴양림 지정 이후 조성이 추진돼 온 사업이다. 경기도는 2026년 본예산에 실시설계 등을 추진하기 위해 사업비 8억원을 편성했으나, 제2회 추가경정예산안에서 사전 행정절차 이행으로 인한 집행시기 미도래를 사유로 들어 약 7억 8,724만원을 감액하기로 했다.이와 관련해 서 위원장은 “2026년 어렵게 확보한 사업비가 대부분 감액되고 2027년도 예산에도 반영되지 않으면서 실제 사업 착수 시점이 불투명해졌다”며 “남은 행정절차를 언제까지 완료할 것인지, 실시설계와 본격적인 사업 추진에 필요한 예산은 어떻게 확보할 것인지 구체적인 계획을 제시해야 한다”고 요구했다.특히 경기도가 사업 추진을 위한 대안으로 여주시의 도비보조사업 전환이나 국비 확보, 기업 ESG 참여 방안 등을 검토 중인 것에 대해 “당초 도비로 추진하기로 한 사업의 재정 부담을 여주시에 이전하는 것이 적절한지 신중하게 검토해야 한다”고 지적하며, 여주시와의 사전 협의 여부와 대체 재원 조달 방안의 실현 가능성을 면밀히 따져볼 것을 주문했다.아울러 서 위원장은 자연휴양림과 수목원 등 도내 산림휴양시설에서 방문객이 식용 열매와 헷갈리기 쉬운 독성 식물·열매의 안전관리 현황도 함께 살폈다.서 위원장은 지난 10월 국립수목원을 찾았을 당시 독성 열매를 식용 밤으로 착각해 섭취할 뻔했던 경험을 소개하며, 시설 이용객들이 위험성을 직관적으로 인지할 수 있도록 해당 식물의 사진과 명칭, 섭취 시 위험성 등을 담은 안내표지판을 설치해야 한다고 제언했다.끝으로 서 위원장은 “산림휴양시설은 어린이와 가족 단위 방문객도 많이 이용하는 만큼 사고가 발생한 뒤 대응하기보다 위험성을 사전에 알리는 것이 중요하다”며 “도내 시설별 독성 식물·열매 분포와 안내표지판 설치 현황을 확인하고, 시설 관리주체와 협력해 예방대책을 마련해 달라”고 거듭 강조했다.양승현 리포터