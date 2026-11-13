경기도의회 경제노동위원회, 경기도시장상권진흥원·코리아경기도주식회사 행정사무감사 실시



▲장태환 경기도의회 경제노동위원장이 12일 열린 경기도시장상권진흥원·코리아경기도주식회사 행정사무감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)



▲경기도의회 경제노동위원회가 12일 상임위 회의실에서 경기도시장상권진흥원과 코리아경기도주식회사 대상 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회(위원장 장태환, 더불어민주당, 의왕2)는 12일(목) 경기도시장상권진흥원과 코리아경기도주식회사를 상대로 2026년도 행정사무감사를 진행했다.이번 감사에서 위원회는 소상공인을 비롯해 전통시장 및 골목상권을 대상으로 한 지원사업의 운영 현황과 정책적 효과를 면밀히 짚었다. 아울러 공공배달앱 운영과 중소기업 판로 지원 등 핵심 사업의 실효성을 따져보고, 각 기관의 경영 체질을 개선하기 위한 방안을 중점적으로 다뤘다.먼저 경기도시장상권진흥원 감사에서는 ▲전통시장·골목상권 매니저 사업의 운영 효율성 및 상인조직 자생력 강화 ▲경기살리기 통큰세일 사업의 지역별 지원 격차 해소 및 성과 분석 ▲청년 소상공인 창업지원사업의 집행률 제고와 사후관리 강화 ▲폐업 소상공인 재기지원사업의 지원 기준 및 대상자 선정 방식 개선 ▲주요 지원사업의 예산 집행 적정성 및 성과관리 강화 ▲전년도 행정사무감사 지적사항의 실질적인 이행 등을 촉구했다.이와 관련해 위원들은 골목상권 매니저 사업이 단순히 인력을 지원하는 수준에 머물지 않고, 상인조직 스스로 자립할 수 있는 역량을 키우는 방향으로 나아가야 한다고 입을 모았다. 또한 통큰세일 같은 소비촉진 사업의 혜택이 특정 상권에만 쏠리지 않도록 지역별 참여도와 성과를 정밀하게 분석할 것을 요구했으며, 창업 및 재기지원사업도 단발성 지원에 그치지 않고 장기적인 경영 안정과 자립으로 연결될 수 있도록 사후관리를 철저히 해달라고 주문했다.이어 진행된 코리아경기도주식회사 감사에서는 ▲자본잠식 해소 및 재무건전성 확보를 위한 경영 정상화 방안 마련 ▲공공배달앱 배달특급의 이용 편의성 개선 및 운영비용 효율화 ▲배달특급 운영 관련 계약 절차의 공정성과 투명성 확보 ▲위탁사업 대행수수료의 적정성 및 자체 수익구조 개선 ▲다회용기 지원사업의 비용 대비 효과 분석 및 운영 방식 개선 ▲중소기업·사회적경제기업 판로 지원의 실질적인 성과 제고 ▲계약·회계·인사 등 내부 관리체계 정비 등을 당부했다.위원들은 코리아경기도주식회사가 지난해 흑자로 돌아섰음에도 여전히 자본잠식 상태와 위탁사업에 편중된 수익구조 등 재무적 한계를 벗어나지 못하고 있다는 점을 짚었다. 이에 따라 배달특급 이용자가 겪는 불편 사항과 운영비용 문제를 해소하고, 계약·회계 관리의 투명성을 한층 강화해 기관의 지속가능성을 담보할 근본적인 경영 쇄신책을 수립하라고 요구했다.장태환 위원장은 “경기도시장상권진흥원과 코리아경기도주식회사는 소상공인의 경영 안정과 중소기업의 판로 확대를 통해 지역경제를 뒷받침하는 핵심 공공기관”이라며 “어려운 경제 여건 속에서 두 기관의 역할이 더욱 중요해진 만큼, 개별 사업의 추진 실적뿐 아니라 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 내야 한다”고 밝혔다.이어 “경기도시장상권진흥원은 소상공인과 상인조직의 자생력을 높이는 데 역량을 집중하고, 코리아경기도주식회사는 재무구조와 조직 운영 전반을 면밀히 점검해 경영 정상화에 적극 나서야 한다”며 “이번 감사에서 제기된 지적사항을 기관 운영과 사업 추진체계를 개선하는 계기로 삼아 달라”고 거듭 당부했다.양승현 리포터