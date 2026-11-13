고기판 서울시의원 “지하철 화장실 동일색 안내표지판 시인성 떨어져… 허위 행감자료 제출까지”

화장실 안내표지판 4948개 중 93.9% 짙은 회갈색 ‘동일색형’…급한 시민들 화장실 찾기 어려워

남녀 픽토그램 들어간 엘리베이터 표지판과 화장실 표지판 디자인 유사해 혼동 속출

현장 전수조사 없이 화장실 개수 맞춰 제출한 부실·허위 행감자료 질타



질의하는 고기판 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 고기판 의원(더불어민주당, 영등포구1)은 지난 10일 열린 제340회 정례회 서울교통공사 행정사무감사에서 지하철 역사 내 화장실 안내표지판의 낮은 시인성과 디자인 혼동 문제를 지적하고, 공사의 부실한 행정사무감사 자료 제출 행태를 강하게 질타했다.서울교통공사가 제출한 자료에 의하면 지하철 1~8호선 전체 화장실 안내표지판 4948개 중 적색과 청색으로 남녀가 구별된 표지판은 302개(6.1%)이고, 짙은 회갈색 바탕에 흰색 픽토그램을 적용한 동일색형 표지판은 4646개(93.9%)에 이른다.서울시의 디자인 가이드라인에 따라 역사 대합실과 승강장의 유도 안내표지판은 전면 동일색으로 설치되며, 남녀 색상 구분 표지판은 화장실 출입구에만 국한되어 부착된다.지하철은 버스에 비해 용변이 급한 시민이 언제든지 이용할 수 있다는 장점이 있으나, 눈에 잘 띄지 않는 짙은 회갈색 신형 안내표지판으로 인해 급박한 상황에서 화장실을 찾기 어렵다는 지적이 제기된다.특히 안내표지판 내 ‘엘리베이터’와 ‘화장실’ 기호가 쉽게 혼동된다는 점도 도마 위에 올랐다. 짙은 배경 위에 흰색 사람 모양 픽토그램이 나란히 배치되다 보니, 급하게 화장실을 찾던 시민들이 엘리베이터 표시를 화장실로 착각해 엉뚱한 곳으로 향하는 사례가 빈번하다는 것이다.이와 함께 고 의원은 서울교통공사의 안일한 자료 제출 태도도 강하게 비판했다. 공사는 남녀색상 구분형 표지판이 총 302개라고 제출했으나, 이는 전체 화장실 수(300개소)에 단순 대응해 화장실 바로 앞에 설치된 표지판 수량만 기계적으로 산출한 것으로 드러났다.고 의원은 역사 곳곳에 여전히 구형 남녀색상 구분형 표지판이 남아 있는 현장 사진을 제시하며 “공사가 현장을 꼼꼼히 살펴보지 않고 책상에 앉아 화장실 숫자에 맞춰 부실하고 허위성 짙은 자료를 제출했다”고 질타했다.고기판 의원은 “시민의 편의를 위해 만든 디자인 가이드라인이 오히려 긴급한 시민들에게 혼란과 불편을 초래하고 있다”며 “서울시 교통실 및 디자인 관계 부서와 적극 협의해 화장실 안내표지판의 시인성을 높이는 방향으로 개선 방안을 마련하고, 구형 표지판을 포함한 정확한 안내표지판 현황을 재조사해 제출하라”고 요청했다.류정임 리포터