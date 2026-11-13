봉양순 서울시의원 “청소년 한 명도 포기하지 않는 서울… 촘촘한 생명안전망 구축해야”

10대 자살률 5년 연속 상승, 서울시 청소년 자살 사망자 2년 새 23.5% 증가

“청소년시설 마음건강 거점화·위기청소년 심리상담 확대·지역사회 협력체계 구축 등 종합 예방대책 마련 촉구”



지난 12일 열린 제340회 정례회 행정자치위원회 평생교육국 행정사무감사에서 질의하는 봉양순 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 봉양순 의원(노원3, 더불어민주당)은 지난 12일 열린 제340회 정례회 행정자치위원회 평생교육국 행정사무감사에서 청소년 자살률 증가에 대한 우려를 표명하고, 청소년 마음건강 회복과 위기청소년 보호를 위한 서울시 차원의 종합적인 예방대책 마련을 촉구했다.봉 의원은 먼저 국가데이터처의 2025년 사망원인통계를 제시하며, 전국 10대 자살률이 2021년 이후 5년 연속 상승해 인구 10만명당 8.6명에 이르렀고, 전년 대비 증가율도 7.5%로 역대 최고치를 기록했다고 운을 뗐다.서울시 역시 청소년 자살 사망자가 2023년 51명에서 2025년 63명으로 2년 사이 23.5% 증가하는 등 상황이 심각하다고 강조했다. 봉 의원은 “우리 아이들의 마음건강에 심각한 경고등이 켜진 것 아닌가 하는 염려가 크다”며 “청소년들이 우울감과 고립감에 빠지기 전에 언제든 도움을 요청하고 필요한 순간 즉시 상담받을 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”고 말했다.이어 서울시가 추진하는 고립·은둔 청소년 지원, 정서 위기 상담, 부모·보호자 자조 모임 등 사업의 성과를 인정하면서도 개별 사업에 머무르지 않고 청소년 자살 예방이라는 공동의 목표 아래 정책을 유기적으로 연계해야 한다고 주문했다.봉 의원은 청소년들이 또래와의 교류 및 동아리·문화 활동을 통해 재능을 마음껏 펼치고, 스스로 자존감과 자신감을 되찾을 수 있는 기회를 한층 넓혀야 한다고 강조했다.이를 위해 ▲기존 청소년시설을 마음건강 및 자살예방 거점으로 개편하고 ▲위기청소년 심리상담 지원을 대폭 강화하며 ▲서울시와 교육청, 자치구, 청소년상담복지센터, 정신건강복지센터 등 유관기관이 긴밀히 협력해 지역 단위 생명안전망을 구축할 것을 제안했다. 아울러 서울시가 선도적으로 추진해 온 청년 마음건강 지원사업의 노하우를 청소년 분야까지 넓혀 적용해야 한다고 덧붙였다.이와 함께 가정 밖 청소년들이 쉼터를 퇴소한 이후 직면하는 자립의 어려움도 날카롭게 지적했다. 현재 지급되는 월 50만 원의 자립지원수당 외에도, LH와 SH 등의 공공임대주택에 들어가지 못한 청소년들이 퇴소 후 어디서 어떻게 지내고 있는지 파악할 실태조사가 턱없이 부족하다는 지적이다.이에 따라 봉 의원은 퇴소 청소년의 실제 주거 현황과 공공임대주택 입주 여부 등을 면밀히 조사하고, 단 한 명의 청소년도 주거 사각지대에 방치되지 않도록 실효성 있는 자립 지원 대책을 마련해 줄 것을 거듭 당부했다.끝으로 봉양순 의원은 “청소년 한 명의 생명을 지키는 일은 어느 한 기관만의 책임이 아니다. 학교와 가정, 행정과 지역사회가 함께 관심을 갖고 한 아이를 키워야 한다”며 “서울시가 추진하고 있는 좋은 정책과 사업들을 하나로 잘 엮어 청소년들에게 실질적인 도움이 되도록 해야 한다”고 강조했다.이어 “청소년 한 명도 포기하지 않고 끝까지 지켜낼 수 있도록 촘촘한 생명안전망을 구축해야 한다”며 “서울시가 관계기관과 긴밀히 협력해 청소년 자살률을 실질적으로 낮출 수 있는 예방대책을 마련해 달라”고 거듭 피력했다.류정임 리포터