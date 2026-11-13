박계홍 서울시의원 “20억원 들인 서울시 자체 AI, 공무원 80%는 안 쓴다… 제2의 메타버스 사태 우려”

2026년 5월 도입된 서울시 자체 LLM AI 행정 서비스, 10월 기준 이용률 18.9%로 추락

공무원 63%는 이미 챗GPT 등 성능 뛰어난 민간 AI 활용 중… 자체 AI는 철저히 소외

내년 GPU 추가 도입 명목으로 35억원 추가 투입 계획… 실효성 담보는 글쎄

“초일류 기업 속도 쫓아갈 수 없는 행정의 한계 인정해야”

“상용 서비스 지원 및 보안 강화로 선회 촉구”



질의하는 박계홍 의원. 서울시의회 제공

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수십억원의 혈세를 들여 구축한 서울시 자체 인공지능(AI) 행정 서비스가 정작 내부 공무원들에게 철저히 외면받고 있는 것으로 드러났다. 막대한 예산이 낭비된 ‘서울 메타버스’의 전철을 밟는 것 아니냐는 지적이 서울시의회 행정사무감사에서 제기됐다.서울시의회 주택공간위원회 박계홍 의원(더불어민주당, 강서3)은 지난 12일 진행된 디지털도시국 및 AI재단 행정사무감사에서, 저조한 활용도로 지적받고 있는 ‘서울시 자체 LLM 기반 AI 행정지원 서비스’의 실태를 강도 높게 비판하며 무리한 독자 개발 추진을 문제 삼았다.서울시는 외부 생성형 인공지능 사용 시 발생할 수 있는 보안 유출 우려를 차단하겠다는 명목으로 약 20억원을 들여 챗봇 2.0 시스템을 구축하고, 올해 5월부터 내부 직원용 자체 AI 서비스를 도입했다. 하지만 박 의원이 제시한 운영 데이터에 따르면 전체 대상 인원 약 1만명 중 10월 기준 실제 이용자는 1,887명으로 이용률이 18.9%에 그쳤다. 오픈 당시 24.2%였던 수치는 매월 감소 추세를 보이고 있으며, 1인당 접속 횟수 또한 월평균 2~3회 수준에 머물렀다.박 의원은 “이용률이 갈수록 떨어진다는 것은 한마디로 ‘써보니 쓸모가 없다’는 의미”라며, “실제로 공무원의 63%가 업무에 챗GPT나 클로드 등 압도적인 성능을 자랑하는 민간 상용 AI를 이미 활용하고 있는 상황에서, 성능이 턱없이 부족한 자체 AI는 외면받을 수밖에 없다”고 꼬집었다.더 큰 난관은 밑 빠진 독에 물 붓기 격으로 이어지는 추가 예산 투입이다. 서울시는 인공지능의 성능을 끌어올린다는 명목으로 그래픽처리장치(GPU) 2대 도입 비용을 포함해 약 35억원(34억 9000만원)에 달하는 관련 예산을 내년도 본예산에 새로 배정했다.박 의원은 “막대한 자본으로 나날이 발전하는 초일류 민간 기업의 속도를 공공 행정이 자체 개발로 쫓아가겠다는 발상 자체가 무리수”라며, “지피유 두 대 더 들여놓는다고 공무원들이 외면하던 자체 AI를 갑자기 쓰겠느냐”고 질타했다.이어 박 의원은 과거 60억원의 혈세를 들여 만들었다가 결국 폐기 수순을 밟은 ‘서울시 메타버스’ 사업을 언급하며 “행정은 행정이 잘할 수 있는 영역에 집중해야 한다. 민간 상용 서비스 이용을 적극 지원하면서 행정망 정보 보안 기술에 집중 투자하는 것이 훨씬 합리적이고 효율적인 판단”이라고 강조했다.마지막으로 박계홍 의원은 “행정의 오판은 곧 시민 혈세의 낭비로 직결된다”며 “밑 빠진 독에 물 붓기 식의 자체 AI 예산 투입을 멈추고, 서울시 디지털 행정의 방향성을 원점에서 전면 재검토할 것”을 디지털도시국에 강력히 촉구했다.류정임 리포터