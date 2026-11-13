이광희 서울시의원 “청계천 안전요원 근무태만에 감봉 1개월뿐”… 서울시설공단 솜방망이 징계 질타

청계천 목욕·빨래·흡연 등 금지행위 방치 논란… 안전요원 부적절 대응에 관리·감독 부실 지적

공단, 해당 직원 감봉 1개월 처분… “개인의 일탈 넘어 구조적 관리체계 문제”

주간 순찰 3회로 현장 관리 한계… 순찰 강화·AI CCTV 활용 및 재발 방지대책 마련 촉구



질의하는 이광희 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교통위원회 이광희 의원(더불어민주당․양천3)은 지난 12일 서울시의회 교통위원회 회의실에서 열린 서울시설공단 소관 행정사무감사에서 청계천 내 목욕·빨래·흡연 등 금지행위에 대한 안전요원의 부적절한 대응과 공단의 미흡한 관리·감독 실태를 지적하며, 근무기강 확립과 구조적인 개선대책 마련을 촉구했다.청계천 내 금지행위가 근절되지 않는 가운데, 당시 현장 안전요원이 적절하게 대처하지 못한 실태가 지난 7월 언론 보도 영상을 통해 공개되면서 이 의원은 이에 대한 책임을 추궁했다. 공단 측이 해당 사안을 언론 보도가 나간 뒤에야 파악했다는 점을 짚어내며, 평상시 현장 감시와 관리 체계가 제대로 작동했는지 강하게 질타했다.한국영 서울시설공단 이사장은 현장 직원의 미숙한 대응 태도에 대해 참담한 심경을 표명하며 부끄러움을 감추지 못했다. 그러나 실무자에 내려진 처분이 감봉 1개월에 불과해 직무 태만에 대한 징계로 지나치게 가볍다는 지적이 이어졌고, 공단은 해당 직원이 이미 지난 10월 중순에 퇴사했다고 해명했다.청계천의 총길이가 8킬로미터를 넘는 반면 현행 규정상 정기 순찰은 주간 3회와 야간 6회에 그쳐, 광범위한 구역을 세밀하게 관리하기에는 턱없이 부족하다는 구조적 한계가 강조됐다. 단순히 순찰 횟수를 늘리는 것에 그치지 않고, 실제 근무가 지침대로 이행되고 있는지 철저히 검증할 수 있는 실효성 있는 관리·감독 체계를 확립할 것을 촉구했다.이에 이창재 서울시설공단 청계천관리처장은 “현장 관리 강화를 위해 반장 교체와 순찰 횟수 확대 등의 조치를 추진하고 있으며, 올해 12월까지 AI CCTV를 활용한 시범 관리체계 도입을 추진하고 있다”라고 답변하고 “금지행위에 대한 실효성 있는 단속을 위해 서울시와 제도 개선을 협의 중이다”라고 밝혔다.이 의원은 “이번 사안이 개인의 일탈에 그치기를 바라지만, 현장을 방임하는 구조가 유지된다면 유사한 문제가 반복될 수밖에 없다”라며 “안전요원 근무기강 확립과 순찰체계 개선, 관리·감독 강화 등 구조적인 개혁이 반드시 필요하다”라고 강조했다.마지막으로 이광희 의원은 외국인 관광객을 대상으로 한 금지행위 안내와 현장 안전요원의 대응 교육도 강화할 것을 요구하며 “청계천은 서울을 대표하는 공공공간인 만큼 시민과 관광객이 안심하고 이용할 수 있도록 실효성 있는 개선방안을 마련하고, 그 이행계획을 서울시의회 교통위원회에 보고해 달라”고 주문했다.류정임 리포터