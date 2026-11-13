김정애 서울시의원 “뉴스도, 민원도, 지도도 한눈에 안 보여… 서울시 디지털 서비스 질타”

시민 여론·생활민원·통학구역 등 주요 기능의 정보 전달력 및 사용 편의성 미흡

“시민이 핵심정보 빠르게 찾고 읽을 수 있도록 기능·디자인 함께 개선해야”



지난 12일 열린 제340회 정례회 디지털도시국·서울AI재단 행정사무감사에서 질의하는 김정애 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 김정애 의원(더불어민주당, 관악4(신원동,서원동,서림동,대학동,삼성동)은 지난 12일 열린 제340회 정례회 디지털도시국·서울AI재단 행정사무감사에서 ‘스마트서울뷰’와 ‘스마트서울맵’의 정보 구성과 이용 편의성을 지적하며, 시민의 이용 목적에 맞게 기능과 화면을 개선할 것을 요구했다.김 의원은 스마트서울뷰가 정책과 도시 현황을 보여주고, 스마트서울맵은 생활·정책 정보를 지도에서 찾도록 제공하는 만큼 두 플랫폼의 역할을 명확히 해야 한다고 지적했다. 내부 의사결정에 필요한 정보와 시민이 찾는 정보가 다른 만큼 이용 대상에 따라 콘텐츠와 화면을 구분하고 연결 구조를 정리해야 한다는 것이다.스마트서울뷰의 ‘시민 여론’ 화면에 정당 간 공방 같은 정치 기사가 노출되는 문제를 지적했다. 단순 뉴스와 키워드 나열 방식으로는 시민 여론을 제대로 반영할 수 없으므로, 생활 불편과 정책 수요 및 대응 결과를 명확히 파악할 수 있도록 메뉴 구조를 전면 재편하라고 요구했다.자치구별 민원 현황과 시민말씀지도가 단순 접수·처리 건수만 보여주는 한계를 짚었다. 반복 민원의 증감 추이와 조치 후 변화를 함께 제공하고, 자치구와 행정동 간 비교가 쉽도록 검색 흐름을 정비해야 한다고 강조했다.스마트서울맵의 초등학교 통학구역 서비스는 학교 위치, 통학구역, 도로, 지명이 한꺼번에 얽혀 있어 정보 식별이 어렵다고 비판했다. 주소 검색 시 해당 학교와 구역이 직관적으로 나타나도록 개선하고, 실제 학부모를 대상으로 사용 편의성을 철저히 검증할 것을 촉구했다.김 의원은 전체 방문자 수만으로 서비스의 필요성과 편의성을 판단해서는 안 된다며, 기능별 이용 현황과 검색 성공 여부, 정보·신청 서비스 연결 여부를 확인해 유지할 기능과 개선할 기능을 구분해야 한다고 말했다.김정애 의원은 “서울뷰는 정책과 도시 현황을 이해하는 데, 서울맵은 필요한 장소와 생활·정책 정보를 찾는 데 도움이 되도록 역할을 분명히 해야 한다”며 “목적에 맞게 기능과 시각적 디자인을 함께 개선하고 추진 일정과 정비계획을 보고해 달라”고 말했다.류정임 리포터