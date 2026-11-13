오금란 서울시의원 “40년 전통 유스오케스트라 사라지고, 미래 클래식 인재 발굴은 뒷전”

1984년 창단된 서울시유스오케스트라, 2023년 운영 종료 후 인재 교육 시스템 공백

“해외 인재 영입에만 의존하지 말고 서울시가 직접 인재를 발굴하고 키우는 시스템 마련해야”



제340회 정례회 행정사무감사 중 질의 중인 오금란 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 문화체육관광위원회 오금란 의원(더불어민주당, 노원2)은 지난 12일 제340회 정례회 행정사무감사에서 세종문화회관과 서울시립교향악단을 대상으로 서울시유스오케스트라의 운영 종료 이후 전문 클래식 인재 육성 체계가 제대로 마련되지 않고 있는 문제를 지적하며 대책 마련을 촉구했다.서울시유스오케스트라는 1984년 서울시립소년소녀교향악단으로 출발하여 청소년층에게 전문적인 연주 기회를 선사하며 대표적인 클래식 인재 산실로 자리 잡았다. 1994년 대학생까지 대상을 넓히며 약 40년간 서울의 미래 음악 인재를 배출하는 핵심적인 역할을 완수했다.그러나 2005년 서울시립교향악단이 재단법인으로 독립한 이후에도 유스오케스트라는 세종문화회관 산하 예술단으로 잔류했고, 2002년 내부 직원의 횡령 사태 등을 계기로 운영 시스템과 전문성 부실 문제가 수면 위로 떠오르며 2023년 7월에 결국 해산되었다.오 의원은 약 40년 동안 이어져 온 클래식 인재 양성 토대가 무너졌음에도 실효성 있는 대안 마련이 미비하다고 지적하며, 이는 단순한 예술단체 하나가 사라진 차원을 넘어 서울시 클래식 음악의 미래를 잇는 고리가 단절된 위기로 인식해야 한다고 역설했다.특히 베를린 및 빈 필하모닉 등 세계 유수의 교향악단들이 자체 아카데미와 전문 연주자 양성 코스를 직접 운영하며 차세대 음악가들을 길러내고 있다는 점을 적극적으로 환기했다.오 의원은 “세계적인 오케스트라들이 우수한 연주자를 외부에서 영입하는 데 그치지 않고 자체 교육을 통해 악단의 음악적 전통과 연주 역량을 계승하고 있다”며 “세종문화회관과 서울시립교향악단 역시 미래 단원을 육성할 수 있는 체계적인 교육 기반을 고민해야 한다”고 밝혔다. 이어 세종문화회관이 기존 유스오케스트라를 대신해 꿈나무오케스트라 사업 확대를 추진하고 있는 점에 대해서도 교육 목적과 역할의 차이를 지적했다.또한 오 의원은 “꿈나무오케스트라가 음악교육의 기회를 넓히는 사업이라면, 유스오케스트라는 전문 연주자로 성장할 수 있도록 실전 경험과 역량을 쌓게 하는 역할을 담당해 왔다”며 “두 사업은 목적과 교육 단계가 다른 만큼 꿈나무오케스트라 확대만으로 전문 음악인 육성 기능을 대체했다고 보기는 어렵다”고 말했으며 “음악적 재능을 발견한 청소년이 전문적인 교육과 연주 경험을 통해 실제 음악인으로 성장할 수 있도록 기초교육부터 전문교육, 실전 무대까지 이어지는 단계별 지원체계가 필요하다”고 강조했다.끝으로 오금란 의원은 “K-클래식의 지속적인 발전을 위해서는 이미 성장한 음악인을 해외에서 영입하는 것뿐 아니라 우리 청소년과 청년 음악인에게 성장의 기회를 제공하는 일도 중요하다”며 “서울시가 직접 우수한 음악 인재를 발굴하고 육성할 수 있도록 두 기관이 함께 고민해서 방안을 마련하길 바란다.”고 주문했다.류정임 리포터