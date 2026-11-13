송병길 경북도의원, 행정사무감사 통해 농업·독도 주요 현안 집중 점검

농민사관학교 위탁교육 관리감독 강화 및 현장 중심 교육 주문

독도 홍보·정주여건 개선 및 농업기술원 2028년 상주 이전 철저 당부



지난 12일 농식품유통교육진흥원, 독도재단, 농업기술원을 대상으로 실시한 행정사무감사에서 질의하는 송병길 의원. 경북도의회 제공

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경북도의회 농수산위원회 송병길 의원(국민의힘, 상주)은 지난 12일 농식품유통교육진흥원, 독도재단, 농업기술원을 대상으로 실시한 행정사무감사에서 농민사관학교 교육 내실화와 독도 홍보 및 정주여건 개선, 농업기술원 이전 등 주요 현안을 점검했다.먼저 농식품유통교육진흥원 감사에서 송 의원은 농민사관학교 교육 예산 38억원 가운데 약 20억원(54%)이 위탁교육기관에 집행되고 있는 점을 지적했다. 송 의원은 상당한 예산이 외부 교육기관에 위탁되는 만큼 교육과정의 적정성부터 교육 운영 실태, 예산 집행 및 교육성과까지 체계적으로 점검해야 한다고 강조했다.특히 교육이 단순한 이론 중심이나 형식적인 수료에 머물러서는 안 된다며, 농업인들이 실제 영농 현장에서 곧바로 활용할 수 있도록 현장 실습과 사례 중심의 교육과정을 적극 확대해 실효성을 높여야 한다고 강조했다.이어 독도재단 감사에서는 재단 사무실과 독도 홍보관의 낮은 접근성 문제를 날카롭게 지적하며, 도민들의 방문 편의와 홍보 효과를 극대화할 수 있도록 환동해지역본부나 포항 중심가 등지로 이전하는 방안을 면밀히 검토할 것을 당부했다.또한 마지막 민간 주민의 별세로 현재 독도에 실제 거주하는 민간 주민이 없는 상황을 언급하며 “독도에 하루라도 빨리 주민이 들어가 실제로 살아갈 수 있도록 해야 한다”고 강조했다. 이를 위해 주민숙소 정비와 주거환경 개선 등 실질적인 정주여건 개선 대책을 서둘러 마련할 것을 촉구했다.끝으로 송병길 의원은 농업기술원 감사에서는 2028년 상주 이전이 계획대로 진행될 수 있도록 철저한 준비를 당부하고, 동절기 공사 안전관리에도 각별히 유의할 것을 주문했다. 아울러 이전하는 농업기술원이 경북 농업의 새로운 중심지가 될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기해 줄 것을 요청했다.류정임 리포터