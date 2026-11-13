정용채 경북도의원 “사과연구센터, 경북 북부지역으로 이전해야”

사과 생산량 가장 많은 경북, 국가 연구기반과 주산지 연계 강화 촉구



지난 12일 열린 농업기술원 행정사무감사에서 질의하는 정용채 의원. 경북도의회 제공

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경북도의회 정용채 의원(민주당, 비례)은 지난 12일 열린 농업기술원 행정사무감사에서 기후변화와 사과 주산지의 생산 환경 변화에 맞추어 대구 군위에 있는 농촌진흥청 사과연구센터를 경북 북부지역으로 이전하는 방안을 적극 검토해야 한다고 촉구했다.경북의 사과 재배면적은 2만 765ha로 전국의 59.5%, 생산량은 28만 6,066톤으로 전국의 62.2%를 차지한다. 특히 안동·청송·영주 등 경북 북부지역에 생산기반이 밀집해 있어, 이 지역의 안정적인 생산은 농가소득뿐 아니라 전국 사과 수급에도 중요한 영향을 미친다.정 의원은 “기후변화로 사과 재배 적지가 북상하고 이상기상과 병해충에 대응할 기술의 중요성이 커지고 있다”며 “생산 여건이 달라지는 만큼 국가 연구기반도 주산지 현장과 더욱 긴밀하게 연결할 필요가 있다”고 강조했다.이어 “사과연구센터가 경북 북부 주산지에 위치하면 해당 지역의 기후·토양 조건에서 연구와 현장실증을 연계하고, 농가가 겪는 문제를 연구에 신속하게 반영하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.정 의원은 경북이 노동력 부족과 고령화에 대응해 추진하는 평면·다축형 사과원과 스마트농업 전환에도 국가 연구역량을 결합해야 한다고 주문했다. 기계화·생력화 기술을 생산 현장에서 검증하고, 신품종과 우량 무병묘 보급부터 이상기상 대응, 수확 후 저장·품질관리까지 연계해 농가의 시행착오를 줄여야 한다는 취지다.정 의원은 국가기관의 이전에는 중앙정부의 결정이 수반되어야 하지만, 사과 주산지인 경북도 차원에서 먼저 당위성과 기대효과를 구체적으로 마련하는 등 선제적인 대응에 나서야 한다고 말했다. 이에 따라 주산지 시군과 공동으로 이전 타당성을 면밀히 검토하고, 농촌진흥청을 비롯한 관계기관과의 협의 일정을 수립해 보고할 것을 주문했다.끝으로 정용채 의원은 스마트팜 교육 수료 인원의 영농 정착 비율이 저조하고 임대형 영농 비중이 높게 나타나는 등 실효성 있는 사후관리의 부재를 지적했다. 현장의 문제점을 해소할 수 있는 구체적이고 실효성 있는 대책을 조속히 마련할 것을 촉구했다.류정임 리포터