이승미 서울시의원, 시민안전 검사장비 노후화 심각… 교체 예산 확보 시급

보건환경연구원 내구연한 초과 검사장비 139대, 최근 3년 수리비 약 4억 6000만원

2027년 장비 확보 예산 17억원 삭감, 노후장비 교체와 신규 검사역량 확충 필요

연구과제 질적 평가·연구성과 시민 전달 강화 주문, 시민건강국 적극적인 지원 촉구



지난 12일 제340회 정례회 보건복지위원회 보건환경연구원 행정사무감사에서 보건환경연구원장에게 질의하는 이승미 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이승미 의원(더불어민주당, 서대문3)은 지난 12일 제340회 정례회 보건복지위원회 보건환경연구원 행정사무감사에서 노후 검사장비의 교체와 예산 확보 필요성을 지적하고, 연구과제의 질적 관리와 연구성과의 시민 전달 강화도 주문했다.서울시 보건환경연구원(원장 박주성) 제출자료에 따르면, 최근 3년간 내구연한을 초과한 검사장비 가운데 수리를 실시한 장비는 총 139대로, 수리비는 약 4억 5900만원에 달했다. 연구원은 장비 고장으로 검사가 중단되거나 지연된 사례는 없었다고 설명했으나, 노후장비 증가에 따른 안정적인 검사체계 유지가 과제로 제기됐다.또한 현재 보건환경연구원의 노후 검사장비는 437대에 이르고 있어, 24시간 가동되는 현장의 우선 교체와 유전자 전장체 및 신종 마약류 성분 분석 등 새로운 검사 수요에 대응할 장비 확충이 시급하다. 특히 관련 예산이 기존 38억원에서 2027년 21억원 수준으로 감소한 문제도 드러났다.이 의원은 보건환경연구원의 시설과 장비가 시민 안전과 직결되므로 관련 투자와 비용 등 예산 편성을 면밀히 살펴야 한다고 강조했다. 아울러 보건환경연구원의 연구과제 관리 실태를 점검한 결과, 과거 67건에서 32건으로 과제를 축소하고 평가제도를 정비한 만큼 연구의 질적 수준과 평가 실효성을 함께 높여야 한다고 지적했다.이 의원은 “보건환경연구원의 연구는 시민의 안전과 건강에 직접 영향을 미치는 만큼, 연구결과를 시민의 눈높이에서 알기 쉽게 전달하는 것이 중요하다”며 서울시와 자치구의 다양한 홍보채널을 활용해 시민에게 필요한 정보를 적극적으로 알릴 것을 주문했다.끝으로 이승미 의원은 “보건환경연구원이 시민의 건강과 안전을 지키는 전문기관으로서 제 역할을 다할 수 있도록 안정적인 검사환경과 연구기반을 갖춰야 한다”며 “시민건강국도 현장의 목소리를 충분히 듣고 장비 교체와 새로운 검사역량 확보를 위한 예산 및 행정적 지원에 적극 나서달라”고 당부했다.류정임 리포터