이동협 경북도의원, 영덕 특허출원반 담당자 바뀌어도 이어지도록 운영 매뉴얼 마련 주문

학생 관심 높은 특허출원반, 담당자 미발령으로 운영 중지

농어촌일수록 심화과정 필요… 배움의 길 끊기지 않게 챙겨야



지난 12일 포항·울릉·영덕교육지원청 행정사무감사에서 질의하는 이동협 의원. 경북도의회 제공

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경북도의회 교육위원회 이동협 의원(경주4, 국민의힘)은 지난 12일 포항·울릉·영덕교육지원청 행정사무감사에서 영덕발명교육센터 특허출원반이 담당자 미발령으로 운영이 중지된 점을 짚고, 담당자가 바뀌어도 프로그램이 계속 운영될 수 있도록 매뉴얼을 마련해 달라고 주문했다.경북교육청 자료에 따르면 영덕발명교육센터는 지난해 신규사업으로 초4~중2 학생 15명에게 특허출원반 20차시를 운영했으며, 예산은 589만원이었다. 그러나 담당자가 발령되지 않아 운영이 중지되면서, 2027년에는 사업을 종료하는 것으로 보고됐다.이 의원은 학생들이 큰 관심을 보이는 특허출원반의 지속 가능성에 의문을 표하며, 그동안의 구체적인 특허출원 실적과 수강 인원 현황을 정확히 파악하고 있는지 따져 물었다.이어 이 의원은 교육지원청이 사각지대 없는 교육 환경을 조성해야 한다고 역설했다. 특히 인프라가 부족한 농어촌 지역일수록 심화 학습 과정의 중요성이 큰 만큼, 양질의 프로그램이 중단되는 일이 없어야 한다고 당부했다.나아가 최근 새로운 지도교사를 확보해 내년(2027년)부터 과정을 재개하겠다는 입장을 보고받자, 특허출원은 열정을 가진 교사라면 누구나 지도가 가능한 분야라며 향후 교사 인사 이동이나 공백 발생 시에도 차질 없이 운영되도록 체계적인 매뉴얼을 수립할 것을 강력히 주문했다.경북교육청 자료에 따르면 영덕교육지원청은 지난해 3월 산불 직후 세이브더칠드런과 협약을 맺고, 산불 피해 학생에게 1인당 월 20만원의 생활안정금과 심리·정서 지원을 이어오고 있다. 또 영덕의 폐교 2곳은 2027년 9월 30일까지 이재민 임시주거시설로 쓰인다.이동협 의원은 임시거주가 끝나는 내년 9월을 앞두고 지금도 임시거주 중인 학생이 있는지 확인하며, 학생들이 건강하게 학교에 다닐 수 있도록 신경 써 달라고 당부했다.류정임 리포터