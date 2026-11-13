경기도의회 미래과학협력위원회, 경기도경제과학진흥원 행정사무감사 실시… 사업 실효성·운영 전반 점검



▲경기도의회 미래과학협력위원회가 12일 상임위 회의실에서 경기도경제과학진흥원을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



▲오남석 경기도의회 미래과학협력위원회 부위원장이 12일 열린 경기도경제과학진흥원 행정사무감사에서 회의를 주재하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회(부위원장 오남석, 국민의힘, 비례)는 2026년도 행정사무감사 4일차인 11월 12일 경기도경제과학진흥원을 상대로 감사를 진행했다. 위원회는 이날 주요 기업지원 사업의 추진 성과와 기관 운영 실태를 전반적으로 점검하고 실효성 있는 개선책 마련을 요구했다.이번 감사에서 위원회는 ▲수탁사업 관리체계 및 위탁수수료 개선 ▲G펀드의 도내 기업 투자성과와 투자정보 공개 ▲기관장 국외출장 절차 및 관련 규정 개선 ▲경기비즈니스센터(GBC) 해외거점 운영 내실화 ▲기관 경영평가 등급 개선 ▲미래기술의 도시공간 실증·확산 기반 마련 ▲공기관대행사업 예산 확보 ▲지역 특성을 고려한 균형 있는 스타트업 지원 ▲도민 체감형 AI 실증사업 성과 창출 등 핵심 현안들을 중점적으로 다뤘다.특히 경기비즈니스센터(GBC) 운영 문제를 짚은 오남석 부위원장은 “해외거점을 늘리는 것 자체가 중요한 것이 아니라 실질적인 수출 성과를 창출하는 것이 중요하다”고 지적했다. 그러면서 해외거점별 운영 실적과 기업 지원 성과를 세부적으로 분석해 실질적인 운영 대책을 수립할 것을 주문했다.또한 오 부위원장은 “예산이 한정된 상황일수록 기관장이 직접 의원들과 소통하며 주요 사업의 필요성과 성과를 설명하고, 필요한 예산을 확보하기 위해 더욱 적극적으로 노력해야 한다”며 의회와의 적극적인 소통을 당부했다.이날 감사를 마치며 오남석 부위원장은 “이번 행정사무감사 과정에서 원장의 답변 태도와 감사에 임하는 자세에 문제가 있어 회의가 잠시 정회되는 상황까지 발생한 점에 대해 회의를 진행한 위원장으로서 매우 유감스럽게 생각한다”고 말했다.아울러 오 부위원장은 “행정사무감사는 집행기관의 업무 추진 전반을 점검하고, 문제점을 지적하고 개선을 이끌어내기 위한 의회의 중요한 권한이자 책무”라며 “원장을 비롯한 관계자들은 행정사무감사의 취지를 무겁게 받아들이고, 앞으로는 의원들의 질의에 보다 책임 있고 성실하게 답변하는 등 행정사무감사에 진지한 자세로 임해 달라”고 강조했다.양승현 리포터