김회철 경기도의원 “119안심콜 가입 확대, 소방행정 넘어 지역사회 협력 필요”

경기도의회 안전행정위원회 김회철 의원(더불어민주당, 화성6)은 12일 수원남부소방서에서 열린 2026년도 행정사무감사에서 미등록 고시원의 안전관리 실태와 119안심콜 서비스 운영 현황을 살펴보고, 유관기관 간 행정협력 체계를 강화할 것을 주문했다.
이날 감사에서 김 의원은 수원남부소방서가 수원시와의 행정자료 대조를 통해 소방안전관리 대상에서 빠져 있던 고시원 12곳을 발굴한 점을 언급하며, 해당 시설들에 대한 소방시설 완비증명 등 후속조치가 어떻게 이루어지고 있는지 물었다.
이에 대해 박평재 수원남부소방서장은 일부 시설에 대한 조치는 마쳤으며, 나머지 시설들도 관련 절차를 밟고 있다고 답했다.
김 의원은 “행정기관 간 자료 비교만으로도 관리 사각지대를 찾아낼 수 있다는 점에서 좋은 사례”라며 “다른 지역에서도 유사한 사례가 발생할 수 있는 만큼 소방재난본부와 타 소방관서에도 공유해 달라”고 당부했다.
이와 함께 119안심콜 서비스 운영 실태도 점검했다. 김 의원은 가입자 수가 2025년 448명에서 2026년 1,828명으로 늘었으나, 수원시 전체 인구 규모에 비하면 여전히 가입률이 저조하다고 지적했다.
끝으로 김 의원은 “좋은 제도를 만들어 놓았다면 많은 시민이 실제로 활용할 수 있도록 하는 것이 중요하다”며 “수원남부소방서가 관계기관과의 협력을 통해 119안심콜 활성화에 선도적으로 나서주길 바란다”고 강조했다.
양승현 리포터