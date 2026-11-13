박규남 서울시의원 “기획조정실, 한강버스 투자심사 아닌 투자 컨설팅해”

​서울시, 계류장치 투자심사의뢰서 미비점 발견하고도 반려 않고 보완 요청

감사원, 2023·2024년 한강버스 선착장 투자심사 위반 주체로 재정담당관 명시

“투자심사 쪼개기 의혹 막으려면 주관 부서가 본연의 역할에 충실해야”



지난 12일 열린 기획경제위원회의 종합감사에서 기획조정실장 직무대리를 상대로 질의하는 박규남 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 박규남 의원(더불어민주당, 동대문4)은 지난 12일 열린 기획경제위원회의 종합감사에서 한강버스 사업의 지방재정투자심사(이하 ‘투자심사’) 과정의 부실함을 지적하며, 투자심사가 아닌 투자 컨설팅이라고 비판했다.박 의원은 “사업부서가 예산 확보를 원하는 반면, 재정 부서는 비용의 적정성을 살펴 재정 낭비를 막는 게 본연의 업무”라며 “그러나 투자심사의뢰서 등 서류가 미비한데도 반려는커녕 보완을 요청하는 모습은 오히려 도와주는 것으로 읽힌다”고 말했다.지방재정의 중복 투자를 막기 위해 예산 편성 전에 사업 타당성을 따져보는 투자심사는 반드시 구체적인 사업계획 수립이 선행되어야 진행될 수 있다. 주관 부서인 재정담당관은 사업부서가 제출한 의뢰서와 각종 첨부서류를 토대로 자체 심사를 거친 뒤 투자심사위원회 안건으로 올리게 된다. 만약 사업계획서 등 필수 서류가 미비할 경우, 재정담당관은 이를 반려할 수 있는 권한을 갖고 있다.그러나 미래한강본부가 지난 1월 7일 사업계획을 세운 뒤 5월 12일에 제출한 113억 원 규모의 투자심사의뢰서는 실제 계획 내용과 금액이 39억 원에 불과해 요건을 전혀 충족하지 못했다. 그럼에도 재정담당관은 서류를 반려하기는커녕 직접 현장 방문까지 나서며 보완을 요청했다. 이후 6월 5일 보완된 계획서가 제출되면서 결국 7월 3일 투자심사 안건으로 상정됐는데, 이는 재정 낭비를 방지해야 할 부서가 오히려 사업 추진에 속도를 내도록 도운 모양새가 됐다.박 의원은 “기획조정실은 유독 한강버스 사업에 관대한 것으로 보이는데, 2023년과 2024년에도 유사한 일이 반복됐다”라며 “공공투자관리센터의 보완 요청을 그대로 지나쳤고, 심사 과정에서는 적극적으로 나서기도 했다”고 덧붙였다.올해 3월 감사원의 조사보고서에 따르면, 서울시는 2023년과 2024년에 공공투자관리센터가 관련 기관 질의 요청과 경제성 미흡 등의 의견을 제출했는데도 이를 반영하지 않고 심사에 상정했다. 또한, 2023년 심사에서는 내부위원(재정담당관 포함)이 사업을 시작할 수 있게 도와달라는 취지로 발언한 사실도 확인됐다. 투자심사가 공정하게 이뤄졌다고 보기 어려운 대목이다.마지막으로 박규남 의원은 “투자심사 쪼개기 등의 의혹이 잇따르는 만큼, 심사를 주관하는 부서가 그 역할에 맞게 적극 나서서 같은 일이 반복되지 않도록 해야 한다”며 “내년에는 투자심사 관련 논란이 또다시 불거지지 않도록 노력해 달라”고 당부했다.류정임 리포터