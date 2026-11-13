장한별 경기도의원 “경기국방벤처센터, 북부 방위산업 성장 이끌어야”



▲장한별 경기도의원이 12일 경기도의회 북부분원에서 열린 기획재정위원회 행정사무감사에서 균형발전기획실을 상대로 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 기획재정위원회 장한별 의원(더불어민주당, 수원4)은 12일 경기도의회 북부분원에서 진행된 2026년 균형발전기획실 행정사무감사에서 경기북부 지역의 방위산업 육성 실태를 점검하고, 북부청 소속 직원들의 근무환경 개선을 촉구했다.이날 감사에서 장한별 의원은 올해 2월 포천에 문을 연 경기국방벤처센터의 전체 협약기업 71개 가운데 북부 지역에 소재한 기업이 15개에 그친 점을 짚으며 “경기북부의 새로운 성장동력으로 방위산업을 육성하려면 지역 기업의 참여를 확대하고 산업 기반을 마련해야 한다”고 강조했다.아울러 장 의원은 “센터 운영인력이 3명에 불과한 상황에서 기업 지원과 산업 육성에 한계가 있을 수 있다”며 “단순한 기술개발 지원을 넘어 개발된 기술의 군 활용과 기업 유치, 일자리 창출로 이어지는 지원체계를 구축해야 한다”고 주문했다.경기도가 유치를 추진하고 있는 방위사업청의 방산혁신클러스터 사업에 대한 지적도 이어졌다. 장 의원은 제출된 자료상에서 유관기관과의 공식적인 협의 실적이 확인되지 않는 문제를 언급하며 “방위산업은 장기적인 관점에서 접근해야 하는 만큼 향후 30년을 내다보는 체계적인 육성 전략이 필요하다”고 밝혔다.이와 더불어 북부청 직원들의 후생복지 운영 실태도 점검했다. 장 의원은 최근 3년 동안 생활관에 대한 만족도 조사가 이뤄지지 않은 점과 2024년부터 2026년까지 접수된 통근버스 개선 건의사항 48건 가운데 15건만 조치된 사실을 지적하며, 현장 직원들의 목소리를 반영한 실질적인 개선책 마련을 촉구했다.끝으로 장 의원은 “경기북부의 균형발전을 위해서는 새로운 성장산업 육성과 함께 이를 추진하는 직원들의 근무환경도 중요하다”며 “방위산업이 지역경제 활성화로 이어지고, 북부청 직원들이 자부심을 갖고 일할 수 있도록 적극적으로 노력해 달라”고 당부했다.양승현 리포터