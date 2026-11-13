홍은정 서울시의원, 서울시향 시민공연 17회 ‘휠체어석 배정 불가’ 지적

최근 3년 시민공연 17회에 ‘휠체어석 배정 불가’ 표시

“휠체어가 못 들어가는 곳인가, 들어갈 수 있는데 좌석을 두지 않은 것인가” 묻자 대표 “확인할 것”

내년에는 휠체어석을 확보할 수 있는 공연장 적극 발굴 주문



서울시향 행정사무감사에서 시민공연 휠체어석 문제를 질의하는 홍은정 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 문화체육관광위원회 홍은정 의원(더불어민주당·도봉4)은 지난 12일 서울시립교향악단 행정사무감사에서 최근 3년간 시민공연 17회가 ‘휠체어석 배정 불가 공연장’으로 보고된 점을 지적하고, 휠체어 이용 시민도 함께 관람할 수 있도록 공연장과 객석 선정 기준을 개선할 것을 주문했다.홍 의원은 서울시립교향악단이 낸 자료를 분석해 최근 3년간 진행된 시민공연 17곳의 비고란에 휠체어석 배정이 불가능하다고 적힌 사실을 밝혀냈다. 여기에는 종교시설에서 개최된 퇴근길 토크 콘서트와 대학 강당에서 열린 유니세프 합동 특별 콘서트 등이 포함됐다.서울시향 측은 교회나 대학 강당 같은 시설 특성상 휠체어석을 두기 어렵다고 해명했다. 그러나 홍 의원은 물리적으로 진입이 불가능한 상황인지 아니면 공간적 여유가 있음에도 좌석을 마련하지 않은 것인지 명확히 따져봐야 한다고 질타했다.홍 의원은 시민에게 더 가까이 다가가기 위해 기획한 공연의 취지를 짚으며 “모든 시민은 동등하게 이 공연을 즐길 만한 권리가 있다”고 강조했다. 휠체어 이용 시민도 공연을 즐길 수 있는 환경을 조성하는 것은 서울시향이 해야 할 일이라는 것이다.홍 의원은 17회의 공연이 ‘휠체어석 배정 불가 공연장’에서 진행된 경위를 면밀히 살펴달라고 요구했다. 아울러 내년에는 휠체어석을 마련할 수 있는 공연장을 찾아 공연을 진행하는 노력까지 해야 한다고 당부했다.끝으로 홍은정 의원은 “휠체어석이 배정될 수 있는 공간을 더 적극적으로 발굴해 그곳에서 공연을 펼쳐달라”고 주문했다. 공연장과 객석을 정하는 단계부터 휠체어 이용 시민의 관람 여건을 적극적으로 고려해 달라는 취지다.류정임 리포터