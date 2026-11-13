이재준 표 ‘폭싹 담았수다! 새빛민원함’ 통했다…한국지방자치학회장상 수상

수원시, ‘안 되는 민원’도 다시 살펴보고 가능한 해법 찾아

이재준, “시민 소통 원칙은 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 듣는 것”



이재준 수원시장(오른쪽)이 13일 국회 사랑재에서 열린 2026년 참좋은 지방자치 정책대회에서 한국지방자치학회장상을 받고 기념 촬영을 하고 있다. 수원시 제공



이재준 수원시장(가운데)이 13일 국회 사랑재에서 열린 2026년 참좋은 지방자치 정책대회에서 한국지방자치학회장상을 받고 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시(시장 이재준)가 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’으로 13일 2026년 참좋은 지방자치 정책대회에서 한국지방자치학회장상을 받았다.국회 사랑재에서 참좋은지방정부협의회 주최·주관으로 열린 이날 대회에서 수원시를 비롯한 19개 지방정부가 우수정책을 발표하고, 지역 혁신 사례를 공유했다.이 자리에서 이재준 수원시장은 책임행정·소통 창구인 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’을 정책사례로 발표했다.이 시장은 “수원시는 시민의 목소리를 듣는 수원형 소통 창구로 새빛톡톡, 새빛민원실(베테랑팀장), 시민의 새빛민원함, 새빛만남 등을 운영하고 있다”며 “각각 창구의 장점을 살려 시민의 목소리를 빠짐없이 듣고, 시민 불편 사항을 신속하게 해결하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.시민의 새빛민원함은 시민 누구나 쉽고 편하게 이용할 수 있는 오프라인 소통 창구다. 회원가입, 온라인 접속, 복잡한 신청 절차가 필요 없어 온라인 민원신청, 디지털 기기가 익숙지 않은 어르신들도 쉽게 이용할 수 있다.시민이 생활 속 불편을 적어 새빛민원함에 넣으면 담당 부서에서 검토하고 해결 방안을 찾는 방식으로 운영한다. 디지털 접근성의 한계를 보완해, 누구도 소통의 과정에서 소외되지 않도록 행정의 문턱을 낮췄다.민원 접수부터 처리까지 시민과 계속 소통하고 현장을 직접 확인하며, 시민 눈높이에서 해결 방안을 찾는다. ‘안 되는 민원’도 다시 들여다보는 것이 새빛민원함의 원칙이다.이미 “안 된다”고 답변받은 민원도 다시 살피고 가능한 대안을 검토했다. 시민의 목소리를 귀 기울여 듣는 것을 넘어, 처리 과정과 해결에 대한 책임을 강화했다.이재준 시장은 “수원시 시민소통 원칙은 시민의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 듣고, 민원은 끝까지 살피며 책임지고, ‘안 되는 민원’은 다시 살펴보고 가능한 해법을 찾는 것”이라며 “시민이 체감하는 변화로 응답하겠다”고 말했다.이어 “앞으로도 시민 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이겠다”며 “시민의 불편 사항을 끝까지 책임지고 해결하는 소통행정을 펼쳐 나가겠다”고 덧붙였다.안승순 기자