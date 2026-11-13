김상일 경북도의원, 포항 통학 불편 해소·울릉 학생 정신건강 예산 확대 주문

포항 학교 계약 통학버스 9곳뿐… 나머지 25개 중학교 통학 실태 살펴야

포항 이주배경 캠프 일회성 사업 지적, 울릉Wee센터 병원 연계 사업 예산 180만 원 확대 주문



지난 12일 포항·울릉·영덕교육지원청 행정사무감사에서 질의하는 김상일 의원. 경북도의회 제공

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경북도의회 교육위원회 김상일 의원(포항3, 국민의힘)은 지난 12일 포항·울릉·영덕교육지원청 행정사무감사에서 포항 중학생 통학 불편을 해소할 방안을 다시 강구하고, 울릉 학생 정신건강 지원 예산을 늘려야 한다고 주문했다.경북교육청 자료에 따르면 포항제철중 통학용 사설 전세버스 운행 중단에 따른 대책 마련을 요구하는 학부모들의 민원이 지난해 1월부터 8월까지 끊이지 않았다. 현재 포항 내에서 학교장과의 계약을 통해 통학버스를 운행 중인 학교는 총 9곳으로 집계됐다.김 의원은 사설 통학버스 관련 문제가 수년째 방치되고 있음을 지적하며, 아직 지원을 받지 못하는 나머지 25개 중학교의 학생 통학 실태를 정확히 파악하고 있는지 강하게 따져 물었다. 아울러 지자체와의 협의가 길어지는 동안 결국 맞벌이 등으로 바쁜 학부모들이 고스란히 불편을 감수하고 있다며, 관련 입법이 완료되기 전이라도 실효성 있는 대책을 조속히 마련할 것을 당부했다.경북교육청 자료에 따르면 포항교육지원청의 2026년 신규사업 ‘이주배경 학생 세계시민 역량 강화 캠프’는 9월 말 기준 집행률이 0%였고, 2027년에는 별도 사업으로 추진하지 않을 예정이다. 김 의원은 9월 말까지 예산이 집행되지 않은 사유를 물은 뒤, 신규사업으로 시작해 1년 만에 끝난다면 일회성 사업에 그치는 것 아니냐고 지적했다.경북교육청 자료에 따르면 울릉교육지원청은 지난해 울릉Wee센터와 포항 지역 병원이 연계해 학생·학부모·교원을 대상으로 운영한 정신건강 지원 사업에 180만원을 편성했다. 울릉의 초·중·고 학생만 377명이다. 김 의원은 도서·산간 지역 학생은 소외되기 쉬운 만큼 Wee센터의 역할이 분명해야 한다며, 180만원으로 몇 명이 지원받았는지도 파악되지 않는다고 지적하고 예산 확대를 주문했다.류정임 리포터