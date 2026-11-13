옥동준 서울시의원 “서울디자인재단 2년 연속 적자… 출연금 증액보다 재정자립 대책 우선”

2023년 28억원 흑자에서 2024년 16억원·2025년 14억원 적자 전환… 자체 수익 정체

서울시 DDP 공간 사용 확대에 따른 임대수익 확보 제약

디자인스토어 추가 실효성 점검 및 중장기 재정 건전성 확보 방안 촉구



질의하는 옥동준 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 도시계획균형위원회 옥동준 의원(더불어민주당, 양천4)은 지난 12일 열린 서울디자인재단 행정사무감사에서 최근 3년간 재무제표를 토대로 재단의 재정 건전성 악화와 서울시 출연금 의존 구조를 지적하며, 자체 수익 기반 강화를 위한 종합적인 개선대책 마련을 촉구했다.옥 의원이 분석한 서울디자인재단의 2023~2025년 재무제표에 따르면, 재단의 손익은 2023년 약 28억원 흑자에서 2024년 약 16억원, 2025년 약 14억원 적자로 전환됐다. 같은 기간 순세계잉여금도 약 65억원에서 29억원으로 감소한 반면, DDP 수익사업 수입은 연간 120억~130억원 수준에 머물렀다. 재단 전체 사업수익에서 서울시 출연금이 차지하는 비중은 약 60%에 달하는 것으로 파악됐다.옥 의원은 “출연기관의 공공성을 일반 기업의 수익성 기준으로만 평가할 수는 없지만, 적자로 전환되고 자체 수익이 정체된 상황이라면 재정구조 전반에 대한 점검이 필요하다”며 “공익사업의 재정 부담과 자체 수익사업의 손익을 종합적으로 분석해 지속가능한 운영방안을 마련해야 한다”고 밝혔다.특히 DDP 공간이 서울시의 공공적 용도로 확대 사용되면서 자체 임대수익 확보에 차질을 빚고 있다는 지적도 나왔다. 이에 대해 재단 측은 올해 서울시 사용 공간에 대한 임대료가 20% 감면 기준 약 42억원에 이르며, 일반 민간 대관료 시세를 적용해 환산할 경우 약 50억원 규모에 달한다고 설명했다.이에 옥 의원은 “서울시의 공간 사용이 재단의 재정자립도를 낮추는 구조적 요인이라면 합리적인 비용 부담과 운영방식을 검토해야 한다”며 “지난해 행정사무감사에서도 지적된 문제인 만큼 구체적인 개선방안을 제시할 시점”이라고 강조했다.이어서 내년도 출연금이 약 73억원 가량 늘어날 예정인 만큼, 신규 사업 추진의 정당성을 내세우기에 앞서 기존 사업의 수익 구조를 개선하고 자립 기반을 강화할 구체적인 방안을 먼저 마련해야 한다고 지적했다.이에 대해 재단 측은 증액된 출연금에 일시적인 공간 개편 비용 등이 포함되어 있으며, 루프탑 및 건축 투어 유료화와 광고 공간 확보 등 자체 수입 증대 방안을 추진하고 있으나 개별 사업의 수익성은 크지 않은 상황이라고 해명했다.아울러 올해 동대문디자인플라자(DDP)에 신설된 디자인스토어 라운지점과 플레이점의 실효성도 도마 위에 올랐다. 신규 매장의 저조한 매출과 기존 본점 간의 상품 중복 문제를 짚으며, 직접 운영에 따른 실익과 민간 임대를 통한 효과를 비교하여 전면 재검토할 것을 요구했다.옥 의원은 “재정자립을 명분으로 매장을 확대했다면 그에 상응하는 수익성과 운영 효율성이 뒷받침돼야 한다”며 “청년 창업기업과 소상공인의 판로 지원이라는 공공적 기능까지 고려해 공간 활용방식을 재검토해야 한다”고 당부했다.끝으로 옥동준 의원은 “서울디자인재단이 공공성과 재정 건전성을 함께 확보할 수 있도록 DDP 공간 운영과 사업별 손익구조를 전면 점검하고, 실질적인 재정자립 개선방안을 마련해야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터