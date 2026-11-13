이도희 서울시의원 “DDP 성장에 행정 내실 더해야… 서울디자인재단, 신뢰로 도약할 때”

12일 서울디자인재단 행정사무감사서 DDP 성장과 재단의 조직·업무 역량 함께 점검

방문 관광객 증가와 주요 지표의 성장을 바탕으로, DDP의 성과를 뒷받침할 재단 운영체계 촉구

서울시 종합감사서 공사 발주·사업비 산정·계약 분야 지적… 원인 진단과 재발 방지 체계 마련 강조

“조직개편과 신사업의 현장 안착, 재단의 책임 있는 성과 창출을 끝까지 엄정하게 점검할 것”



질의하는 이도희 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이도희 의원(국민의힘·강남5, 도시계획균형위원회 부위원장)은 지난 12일 열린 제340회 정례회 서울디자인재단 행정사무감사에서 DDP의 성장에 걸맞은 재단 내부 운영의 내실을 당부했다. 이 의원은 방문 관광객 증가 등 DDP의 성과를 긍정적으로 평가하면서도, 올해 6월 실시된 서울시 종합감사에서 사업 추진 과정의 주요 절차와 관련한 지적이 나온 만큼 조직과 업무체계를 함께 점검해야 한다고 강조했다.서울디자인재단은 디자인 서울을 대표하는 DDP를 운영하며, 방문 관광객 수와 여러 성과지표에서 성장을 보여주고 있다. 이 의원은 “DDP가 서울의 디자인을 상징하는 공간으로 성장하고 있다는 점은 의미 있는 성과”라면서도 “대외적으로 드러나는 성과가 지속되려면 사업을 뒷받침하는 행정과 내부 운영도 탄탄해야 한다”고 말했다.특히 서울시 종합감사에서 공사 발주와 사업비 산정, 계약 등 사업 추진의 기본이 되는 분야에서 여러 지적사항이 확인된 점을 짚었다. 이 의원은 “이런 문제가 반복되지 않도록 개별 사례의 시정에 그치지 말고, 업무 절차와 책임 체계, 관련 전문성을 종합적으로 살펴 원인을 개선해야 한다”며 “보여지는 사업 성과뿐 아니라 행정의 기본을 안정적으로 챙기는 조직역량이 중요하다”고 밝혔다.재단은 2025년 조직진단 컨설팅 결과를 토대로 2026년에 조직개편을 단행하여 일부 조직을 통합하고, DDP 공간 재구조화를 전담할 공간혁신팀과 AI 디자인 사업을 수행할 AI디자인팀을 신설했다. 이에 대해 이 의원은 조직개편과 신사업이 변화하는 환경에 대응하기 위한 도전인 만큼 그 취지를 존중한다고 평가하면서도, 디자인 분야에 편중된 조직 구성만으로는 공사나 계약 등 전문성이 요구되는 행정 업무를 뒷받침하기에 역량이 부족할 수 있으므로 관련 분야의 보강이 시급하다고 지적했다.또한 단순히 부서를 통합하거나 새로운 조직을 신설하는 것만으로는 기존의 운영상 한계가 해소되지 않는다고 강조했다. 조직개편 이후 실제 업무량과 인력 배치가 적절한지, 계약 및 공사 분야의 전문인력이 충분히 확보되었는지, 부서 간 협업과 내부 점검 체계가 실효성 있게 작동하는지 면밀히 살펴야 한다고 제안했다. 아울러 감사 지적사항이 형식적인 조치에 그치지 않고 실제 조직의 개선으로 이어지도록 담당자 교육, 업무 기준 정비, 이행 여부 점검 등의 후속 관리를 체계화할 것을 당부했다.이어 이 의원은 “재단이 중장기 전략에 따라 새로운 사업을 추진하고 DDP의 성장을 이어가는 과정에서 행정 절차의 신뢰성과 사업 실행력을 함께 높여야 한다”며 “조직진단 컨설팅의 후속 조치가 현장의 변화로 이어지는지, 감사에서 지적된 문제가 다시 발생하지 않도록 내부 조직과 업무체계를 보완했는지 꾸준히 살펴보겠다”고 밝혔다.마지막으로 이도희 의원은 “서울디자인재단의 성과와 새로운 도전이 시민의 신뢰를 얻고 서울의 디자인 경쟁력을 높이는 기반이 되기를 기대한다”며 “서울시와 재단이 강점은 키우고 취약한 부분은 차근차근 개선할 수 있도록 의회에서도 함께 점검하고 필요한 방향을 제시하겠다”고 말했다.류정임 리포터