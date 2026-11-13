정혜영 하남시의회 도시건설위원장 “시민의 입장에서 묻고, 시민의 세금에 책임지는 것이 의회의 역할”

미사호수공원 음악분수 및 워터스크린 사업 관련 불명확한 총사업비와 재원 조달 과정 해명 촉구

지역 상권 활성화 객관적 근거 및 장기 유지관리비, 소음·빛 공해 등 주민 피해 예방 대책 요구

시민 입장에서 혈세 낭비를 막고 쾌적한 생활 환경을 보장하기 위한 시의회의 엄격한 검증 강조



정혜영 하남시의회 도시건설위원장이 제354회 임시회 제2차 본회의에서 이현재 시장을 상대로 시정질문을 하고 있다. 하남시의회 제공

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정혜영 하남시의회 도시건설위원장이 지난 10일 열린 제354회 임시회 제2차 본회의 시정질문에서 이현재 하남시장을 상대로 미사호수공원 음악분수 및 워터스크린 사업의 예산 규모와 재원 조달, 추진 절차, 장기 유지관리비 등을 낱낱이 짚으며 집행부의 책임 있는 사업 추진을 촉구했다.정 위원장은 “시민이 가족과 함께 공연을 즐기고 주변 상인들에게도 활력이 생기길 바란다”라며 “이러한 기대가 실제 성과로 이어지도록 예산과 절차, 안전을 꼼꼼하게 확인하는 것이 시의회의 마땅한 책임”이라고 질문의 취지를 밝혔다.정 위원장은 먼저 집행부가 제출한 자료마다 총사업비가 58억원과 59억원으로 다르게 명시된 점을 지적하며, 정확한 공사 범위와 최종 사업비를 해명할 것을 요구했다. 또한 이미 확보한 32억원의 실제 사용 가능액과 추가 재원 규모를 명확히 분리하고, 예산 범위 내에서 기존 시설 활용 등 가능한 대안을 비교·제시할 것을 주문했다.국비 확보를 전제로 삼았던 애초의 재원 마련 구상에 관해서도 강도 높은 추궁이 이어졌다. 정 의원은 계획에 차질이 빚어진 시점과 의회 보고 누락 여부를 따져 물었으며, 시의 재정 부담을 덜기 위해 검토한 대안과 수질개선 특별회계 예산 투입의 타당성을 증명할 세부 공종별 집행 근거를 요구했다.정 위원장은 단순한 사업 필요성 호소만으로 막대한 혈세 투입 검증이 끝날 수 없음을 지적하며 정확한 산출 근거를 압박했다. 단기 축제 기간의 매출 증가 실적이 상설 워터스크린 운영 성과로 바로 이어진다는 객관적 타당성을 따져 묻고, 관람객의 실제 소비로 이어질 구체적인 상권 연계 방안 수립을 촉구했다.장기적인 시설 유지비용과 인근 주민의 불편 우려 또한 주요 쟁점으로 떠올랐다. 정 위원장은 전기요금과 부품 교체 등 향후 운영비 산출의 타당성을 짚어보았으며, 공연 종료 직후의 주차 혼잡과 보행 병목 현상, 비상 대피 및 교통약자를 위한 동선을 철저히 사전 점검하도록 지시했다. 호수 주변 아파트 단지 입주민들이 겪을 수 있는 야간 소음과 빛 공해를 최소화하기 위한 구체적인 운영 기준 마련 역시 거듭 당부했다.끝으로 정혜영 위원장은 “관람객의 즐거움과 인근 주민의 평온한 저녁을 동시에 충족해야 하며, 시설 설치 후 발생하는 불편을 해결하느라 세금을 또 낭비하는 일이 없도록 설계 단계부터 철저히 챙겨야 한다”라며 “시민의 혈세가 꼭 필요한 곳에 정확히 쓰이도록 사업 전반을 끝까지 책임 있게 살피겠다”라고 강조했다.류정임 리포터