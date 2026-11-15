고병원성 AI 전국 확산에 경남도 방역 고삐

산란계 농장 29곳 주 1회 이상 점검·예찰

양산 상북면 합동점검 등 취약지역 관리 강화



지난 8일 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확진된 경기도 여주시 한 산란계 농장 출입이 통제되고 있다. 2026.11.8. 연합뉴스

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전국 가금농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 잇따라 발생하면서 경남도가 도내 유입을 차단하고자 방역을 강화하고 있다.산란계·오리농장 등 고위험 농가에 대한 특별관리와 철새도래지 주변 소독을 확대하는 등 확산 방지에 주력하고 있다.경남도는 15일 이 같은 내용의 겨울철 조류인플루엔자 방역 대책을 추진하고 있다고 밝혔다.올해 동절기 고병원성 AI는 지난 11월 3일 경기지역 가금농장에서 처음 발생한 뒤 열흘 만에 경기·전남·인천·충북 등 4개 시·도 6개 농장으로 확산했다. 야생조류에서도 8건이 검출됐다.산란계 농장을 중심으로 발생이 이어지는 데다 철새 유입도 늘면서 추가 확산 우려가 커지고 있다.도는 지난 10월 20일 위기 단계를 ‘심각’으로 격상하고 24시간 비상방역체계를 유지하고 있다. 가금농장 정밀검사와 현장점검을 강화하는 한편 취약 농가를 대상으로 집중 관리에 나섰다.우선 도내 대형 산란계·산란중추 농장 29곳을 대상으로 주 1회 이상 점검과 예찰을 하고 있다. 산란중추 입식 때 필요한 이동승인서 유효기간도 기존 6일에서 4일로 단축했다.외부 인력과 차량을 통한 바이러스 유입을 막고자 관리도 강화했다.백신접종팀과 상하차반 등 외부 축산관계자는 농장 진입 7일 전 사전 신고하도록 하고 방역수칙 준수 여부를 점검하고 있다. 차량 위치정보시스템(GPS)과 농장 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 출입 제한 차량의 진입 여부와 차량 3단계 소독 이행, 알 환적장 운영 실태 등도 확인하고 있다.산란계 농장이 밀집한 양산시 상북면에는 별도 방역관리 방안을 마련했다. 도와 농림축산검역본부가 주 1회 합동 현장점검을 진행하고 있다.오리농장에 대한 관리도 강화한다. 고위험지역 오리농장 15곳은 겨울철 사육 제한을 추진하고 사육 제한에 참여하지 않은 농장 16곳에 대해서는 방역 점검을 강화하고 있다.철새를 통한 바이러스 유입을 막기 위해 도내 주요 철새도래지 10곳, 14개 지점의 출입을 통제하고 주변 가금농장 진입로 등을 집중적으로 소독하고 있다. 인공지능(AI) 기반 위험도 예측으로 선정한 고위험 농장과 지역에도 소독하고 있다.도는 거점소독시설과 방역대책본부 운영 등 비상대응체계를 유지하면서 산란계·오리농장 정밀검사와 현장점검을 이어갈 계획이다.정창근 도 동물방역과장은 “가금농가는 외부 인력 사전 신고와 방역수칙을 준수하고 출입이 금지된 차량이 농장에 들어오지 않도록 관리해야 한다”며 “폐사 증가나 산란율 저하 등 의심 증상이 나타나면 즉시 신고해 달라”고 당부했다.창원 이창언 기자