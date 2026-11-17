

지난 16일 열린 강남구의회 제339회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 이종원 의원이 5분 발언을 하고 있다. 사진 : 강남구의회 제공.



지난 16일 열린 강남구의회 제339회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 김영민 의원이 5분 발언을 하고 있다. 사진 : 강남구의회 제공.



지난 16일 열린 강남구의회 제339회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 우종혁 의원이 5분 발언을 하고 있다. 사진 : 강남구의회 제공.



지난 16일 열린 강남구의회 제339회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 복진경 의원이 5분 발언을 하고 있다. 사진 : 강남구의회 제공.

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서울 강남구의회 제339회 제2차 정례회 개회 첫날부터 예산 운용, 문화 인프라, 교육, 보건 등 구정 전반에 대한 의원들의 날카로운 정책 제언들이 쏟아졌다.강남구의회는 지난 16일 열린 제339회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 이종원·김영민·우종혁·복진경 의원이 5분 자유발언을 통해 지역 핵심 현안에 대한 개선책을 집행부에 촉구했다고 17일 밝혔다.가장 먼저 발언대에 오른 이종원 의원은 구 산하기관과 보조금 지원단체에 대한 관리·감독 강화를 주문했다. 이 의원은 “예산은 특정 기관이나 단체의 존속이 아니라 구민의 삶을 개선하는 데 쓰여야 한다”며 “사업 성과평가를 예산에 실질적으로 반영하고, 관행적·선심성 지출에는 단호히 선을 그어야 한다”고 지적했다. 이어 산하기관 인사와 계약 전반에 대한 엄격한 검증을 예고했다.김영민 의원은 역삼2동 주민들의 숙원인 ‘도곡로 327 복합문화센터’ 건립의 조속한 추진을 주문했다. 김 의원은 지역 내 문화·여가 공간 부족 실태를 짚으며 “주민과의 약속은 공약 발표가 아닌 일상 속 체감으로 완성된다”고 강조했다. 그러면서 구체적인 사업 일정 공개와 행정·재정적 역량 집중을 요구했다.교육 분야에서는 우종혁 의원이 대표 교육 브랜드인 ‘강남인강’의 체질 개선을 제안했다. 현행 입시 위주 플랫폼에서 벗어나 청소년부터 중장년층까지 아우르는 종합 온라인 평생교육 플랫폼으로 전환해야 한다는 주장이다.우 의원은 “20년 전 교육 기회의 문턱을 낮췄던 강남인강이 이제는 생애주기별 평생교육을 선도해야 한다”며 향후 20년을 대비한 종합 발전계획 수립을 촉구했다.마지막으로 복진경 의원은 확대되는 보건소 업무에 맞춘 조직과 인력 확충을 역설했다. 감염병 대응과 의료기관 관리, 마약 예방, 정신건강 등 보건소의 역할이 커지고 있음에도 구 전체 조직·예산 증가율에 비해 보건소 지원은 제자리걸음이라는 지적이다.복 의원은 “질병 예방과 마약 차단은 막대한 사회적 비용을 줄이는 가장 기본적인 투자”라며 구 조직과 재정 운용의 우선순위 재검토를 당부했다.조현석 기자