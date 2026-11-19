

▲방성환 경기도의원이 17일 열린 경기테크노파크 대상 행정사무감사에서 2027년 도 위탁사업 예산 편성 현황 자료를 들어 보이며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 방성환 의원(국민의힘, 성남5)은 17일 열린 경기테크노파크(이하 경기TP) 대상 2026년도 행정사무감사에서 2027년도 주요 사업예산 축소 가능성에 따른 대응 방안과 조직개편 현황을 점검하고, 선제적인 조직·사업 재편 및 예산 확보 대책 수립을 촉구했다.이날 방성환 의원은 5개 본부 체제로 운영 중인 경기TP의 전체 인력 157명 중 경영지원본부 소속 인원이 49명을 차지하고 있다는 점을 짚으며, 인력 배치의 효율성과 부서 간 업무 중복 문제를 중점적으로 질의했다.방 의원은 “지난 업무보고에서도 조직의 균형과 업무 중복 문제를 지적했지만, 이번 행정사무감사에서도 조직체계는 그대로”라며 “조직개편을 준비하고 있다면 그동안 어떤 개선 방안을 마련했고, 어디까지 추진했는지 구체적으로 설명해야 한다”고 지적했다.특히 2027년도 예산안 편성 과정에서 경기TP의 주요 사업 17개 중 7개만 반영되고 나머지 10개 사업이 일몰 대상으로 분류된 현황을 언급하며, 예산안이 원안대로 확정될 경우 기관 운영 및 기존 사업의 연속성을 확보할 방안이 있는지 추궁했다.이에 대해 경기TP 원장은 업무 중복 해소와 본부·팀 통폐합을 골자로 한 조직개편안을 수립해 경기도와 협의 중이라고 설명했으나, 예산 감액이 확정될 경우에 대비한 세부 운영 계획은 아직 충분히 갖추지 못했다고 답변했다.방 의원은 “예산이 줄어든 뒤 그 규모에 맞춰 조직을 바꾸겠다는 것은 사후적인 대응”이라며 “조직과 업무의 문제점을 먼저 진단하고 개선 방향을 제시해야 예산부서와 의회에도 사업의 필요성을 설득할 수 있다”고 강조했다.아울러 20년 넘게 이어온 기술닥터 사업 등의 사례를 들며 “그동안 성과를 인정받아 온 사업까지 일몰 위기에 놓였다면 예산 축소의 원인을 면밀히 분석하고, 조직개편과 사업 재편을 연계한 대응 방안을 마련해야 한다”고 당부했다.경기TP 원장은 도비 예산 확보에 주력하되, 예산 반영이 어려울 경우 국비 공모 사업과 시·군 협력사업을 넓히는 방향으로 대처하겠다고 답했다.마지막으로 방 의원은 “경기도 사업예산이 대폭 줄어드는 상황에서 국비나 시·군 예산 확보에만 의존할 수는 없다”며 “경기TP가 조직 운영의 효율성을 높이고, 기존 사업의 성과와 필요성을 바탕으로 경기도와 의회에 구체적인 개선 방안과 예산 확보 대책을 제시해야 한다”고 말했다.양승현 리포터