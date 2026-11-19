

이재준 수원시장이 18일 수원시안전문화운동추진협의회·지역치안협의회 정기회의에서 발언하고 있다. 수원시 제공

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이재준 수원특례시장이 18일 시청에서 열린 수원시안전문화운동추진협의회·지역치안협의회 정기회의를 주재하고, “시민 안전에 관련된 사항은 과잉 대응을 해도 지나치지 않다”고 말했다.이 시장은 “여러분 덕분에 수원화성문화제와 같은 큰 행사를 안전하게 치를 수 있다”며 “앞으로도 안전에 관련된 사안은 적극 대응하며 안전한 도시를 만드는 데 힘을 보태주길 바란다”고 당부했다.수원시의 2026년 안전문화운동은 시민참여 확대, 위험 요인 진단, 생활안전 기반 개선, 재난 대응 역량 강화 등 4개 분야로 이뤄진다.시민참여 확대 사업으로 새빛안전지킴이 교육 524회(3만 3,788명 참여)를 운영했다. 초등학생 생존수영에는 1만 8,699명이 참여했고, 반려견순찰대 251개 팀이 위험 요인 371건을 신고했다. 학부모폴리스는 40개교에서 3,820명이 활동했다.위험 요인 진단 사업으로 시설별·시기별로 317개소 안전 점검을 했고, 대한민국 안전대전환 집중안전점검으로 122개소를 점검했다. 안전신문고 민원은 30만 건을 처리했다.생활안전 기반 개선 사업은 안심 귀갓길 누적 40개소 조성, 지능형 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 82대 신규 설치, 주택용 소방시설 396가구 보급 등을 추진했다. 재난 대응 역량 강화를 위해 광역 긴급차량 우선신호시스템 확대, 감염병 진단검사, 건설 현장 보행 안전 도우미 등을 진행했다.안승순 기자