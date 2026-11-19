서울문화재단 ‘언폴드엑스 2026’

코너리·먼로 되살린 딥페이크도



레이철 매클린의 단편영화 ‘덕’의 한 장면.

서울문화재단 제공

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인공지능(AI)을 활용한 문화·예술을 한자리에서 만날 기회가 마련된다. AI로 되살아난 숀 코너리와 메릴린 먼로가 함께 나오는 딥페이크(합성영상) 단편영화 등을 접할 수 있는 전시회 ‘언폴드엑스 2026’에서다.서울시는 서울문화재단이 주관해 11월 26일~12월 9일 문화역서울284(구 서울역사)에서 글로벌 아트 페스티벌 ‘언폴드엑스 2026’을 개최한다고 18일 밝혔다. 민선 9기 서울의 핵심 전략인 ‘피지컬 AI 선도 도시’의 비전을 시민들이 문화예술로 체험할 수 있도록 하자는 취지에서 마련됐다.2010년 시작된 ‘언폴드엑스’는 서울시가 청년·신진 예술가들의 첨단 융합 예술 창작을 지원하는 플랫폼이다. 이번 전시에서는 국내 청년·신진 예술가 12명의 신작이 해외 거장들의 작품과 나란히 전시된다.스코틀랜드 출신 작가 레이철 매클린의 단편영화 ‘덕(DUCK)’은 AI를 통해 같은 작품에 출연한 적이 없는 배우 숀 코너리(1930~2020)와 메릴린 먼로(1926~1962)를 딥페이크 기술로 되살려 만든 16분 분량의 첩보 단편영화다. 음성과 영상 모두 AI로 만들어 “눈으로 보는 이미지와 귀로 듣는 목소리를 과연 믿을 수 있나”라는 ‘기술시대의 진실성’에 대한 질문을 던진다. 숀 코너리와 함께 007 시리즈에서 제임스 본드 역할을 했던 로저 무어와 피어스 브로스넌, 대니얼 크레이그도 작품에서 볼 수 있다. 대한뉴스와 문화영화의 소리를 세 개의 AI가 실시간으로 자르고 붙여 연주하는 오명석의 ‘읊는 기계’도 주목할 만하다.야간문화 활성화를 위한 프로그램도 마련됐다. 개막일인 26일에는 문화역서울284 중앙홀 가로 13m 스크린에서 펼쳐지는 레이저 공연 ‘파이퍼모빌리티’가, 11월 27·28, 12월 5일에는 AI가 뇌파를 해독해 영상과 소리로 펼치는 알베르트 바르케 두란의 ‘시냅티콘’ 등의 야간 공연이 펼쳐진다.송형종 재단 대표이사는 “언폴드엑스 2026은 서울이 세계 융합예술을 선도하기 위한 핵심 플랫폼”이라면서 “시민 누구나 서울의 중심에서 세계 최고 수준의 기술과 결합한 예술을 만끽하시길 바란다”고 밝혔다.박재홍 기자