시석중 이사장 “맞춤형 지원 강화”



시석중 경기신보 이사장

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“경기도민의 성공이 곧 경기신용보증재단의 존재 이유입니다.”시석중 경기신보 이사장은 18일 서울신문과의 인터뷰에서 이같이 말하며 “소상공인과 중소기업이 어려울 때는 든든한 버팀목으로, 새로운 기회를 준비할 때는 성장의 마중물로 함께하겠다”고 강조했다. 다음은 일문일답.-3년 넘게 재단을 이끌어 오며 가장 중점을 두고 추진한 변화는.“경기신보가 도민의 사업 성공을 돕는 종합 금융서비스기관으로 역할을 넓혀가는 것이다. 필요한 시기에 자금을 연결해 기업의 경영 안정을 뒷받침하고 경영진단과 컨설팅, 교육 등 기업의 경쟁력과 자생력을 높이는 지원을 함께 제공하는 방향으로 나아가고 있다. 취임 이후 도민 중심·현장 중심을 경영의 기준으로 삼았다. 보증과 사업 성공 지원에 집중할 수 있는 기반을 마련하고 고객자문위원회와 타운홀미팅 등 현장과의 소통 창구도 넓혔고 현재는 그동안 마련한 체계를 바탕으로 금융과 비금융 서비스의 연계를 강화하고 있다.”-중소기업과 소상공인의 체감 경기가 녹록지 않다. 향후 지원 방향은.“금융 부문에서 기업별 자금 용도와 경영 상황에 맞는 맞춤형 보증 지원을 강화하겠다. 경영에 어려움을 겪는 기업에는 자금 부담을 덜고 안정적으로 사업을 이어갈 수 있도록 지원하고 성장 가능성이 있는 기업에는 사업 확대와 경쟁력 강화에 필요한 자금을 뒷받침하겠다. 또한 기존 보증을 이용 중인 기업에는 기한연장과 대환 등을 통해 경영 여건을 정비할 시간을 제공하고 경영 회복과 연착륙을 지원하겠다. 경영 지원에서는 진단과 솔루션 제공, 교육 등 비금융 지원의 연계를 강화하겠다.”-보증 외 어떤 사업을 하고 있는지.“소상공인과 중소기업의 경영 역량을 높이는 교육과 컨설팅, 경영진단 등 비금융 지원이다. 자금이 사업을 이어가는 데 필요한 기반이라면 변화하는 시장을 이해하고 대응하는 역량은 그 기반을 안정적으로 유지하는 힘이다. 경기신보는 이 두 가지를 함께 뒷받침할 수 있도록 지원을 연계하고 있다. 지난 9월 개최한 성공두드림 세미나도 이러한 관점에서 마련했다. 경기신보와 신한은행, 금융감독원이 분야별 상담을 함께 운영해 보증·컨설팅과 금융 관련 정보를 한자리에서 접할 수 있도록 했다. 앞으로도 중소기업의 문제를 함께 이해하고 해결 방향을 찾는 종합 금융서비스기관으로 역할을 충실히 하겠다.”-남양주로 본점 주요 부서를 이전했는데.“경기 북부 균형발전과 도민 밀착형 민생경제 지원을 실천하기 위한 중요한 출발점으로 경기 남부와 북부를 아우르며 필요한 정책금융을 제공하겠다는 방향을 담고 있다. 북부는 중첩 규제 등으로 발전에 제약을 받아왔지만 교통망 확충과 신도시 조성 등으로 성장 여건이 달라지고 있다. 이러한 변화 속에서 지역기업이 새로운 기회를 활용할 수 있도록 금융과 경영 지원을 연결하는 것이 경기신보의 역할이라고 생각한다. 지역의 산업과 상권 변화를 가까이에서 살피고 그에 맞는 지원 방향을 고민하겠다. 이전을 계기로 경기 북부의 성장 잠재력을 뒷받침하고, 경기도 균형발전에 힘을 보태겠다.”안승순 기자